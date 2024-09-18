Сейчас к наводнению готовится Вроцлав. Город проводит подготовку к самому пессимистическому сценарию. Длинная паводковая волна может размыть насыпи и повредить гидротехнические устройства, сообщает Polskie Radio.

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Когда во Вроцлаве ожидают пик наводнения

Гидролог Михал Сикора сообщил, что кульминация наводнения достигнет столицы Нижней Силезии 19 сентября. Волна паводка может проходить польским Вроцлавом минимум сутки, кульминацию наводнения ожидают в четверг.

Рассчитываем, что пик волны придется на четверг. Она будет примерно 640 сантиметров, а значит значительно меньше, чем в 1997 году. По вопросу, сколько времени продлится такая ситуация. Уровень тревоги будет сохраняться еще долгое время. Несколько дней точно,

– сказал он.

В то же время директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявский заверил, что на участке от Ратибора до Вроцлава и в Ополе "фатальной ситуации не будет" – перелива воды через насыпи не ожидается.

Военные Польши обратились к мародерам

В Польше мародеры наживаются на беде пострадавших от наводнения, уже известно о первых задержанных в городке Левин-Бжеский.

Поэтому Генштаб польской армии объявил, что в затопленных районах интенсивно разворачивают патрули, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами.

Отметим, что по состоянию на утро 18 сентября в польском городе Жагань Любуского воеводства паводковая ситуация остается критической. Там проводят эвакуацию населения.