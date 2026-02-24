На Украину надвигаются крупнейшие за десятилетия наводнения: в каких регионах возможны подтопления

Из-за резкого потепления и активного таяния снега с 23 по 26 февраля на ряде рек ожидается подъем уровней воды. В нескольких областях объявлен желтый уровень опасности, а в отдельных регионах прогнозируют локальные подтопления.

В Украине ожидаются значительные наводнения, которых не было последнее десятилетие. Об этом 24 Каналу сообщил специалист из отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илья Перевозчиков.

Что нужно знать о крупнейших наводнениях за последнее десятилетие?

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о колебаниях уровней воды на реках из-за резкого повышения температуры воздуха и интенсивного таяния снега. В период с 23 по 26 февраля ожидается подъем воды в бассейне Южного Буга, а также на реке Ингул и ее притоках.

В этом году сложились благоприятные условия для того, чтобы на реках Украины было весеннее половодье. Можно говорить о том, что за последние 10 лет на реках Южный Буг и Северский Донец и смежных территориях отсутствовало выраженное половодье, именно поэтому в этом году ожидаем значительный подъем воды,

– говорит Илья Перевозчиков.

В каких регионах угроза наводнений?

В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях уровень воды может вырасти на 0,2–0,7 метра с последующим удержанием ее на поймах. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Кропивницком, где возможно частичное подтопление жилых домов на отдельных прибрежных улицах – это соответствует оранжевому уровню риска.

Также в Житомирской, Киевской и Черкасской областях на реках суббассейна Среднего Днепра уровень воды может подняться на 0,1 – 0,4 метра. На реке Стугна вблизи гидропоста Здоровка прогнозируют начальный выход воды на пойму и подтопление пониженных участков. Из-за активного таяния снега возможно формирование местного стока и накопления воды в низинах.



Где в Украине могут быть наводнения / Карта Укргидрометцентра

В то же время глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил на своей фейсбук-странице о проведении заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. По его словам, область готовится к возможному весеннему наводнению, а в зоне потенциального риска находятся около полсотни населенных пунктов.

