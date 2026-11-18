О неожиданном подарке для американского лидера сообщили журналисты RMF24 и TVN24. Глава польского государства лично поздравил юбиляра во время визита в Вашингтон, где принял участие в праздничном банкете и гала-вечере у Белого дома.

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Что известно о загадочном сувенире?

Во время этих торжеств руководитель президентского управления международной политики Марцин Пшидач подчеркивал, что политики провели переговоры по вопросам безопасности и присутствия американских военных в Польше.

Тогда же представители канцелярии объявили о намерении вручить два памятных подарка.

Первым подарком стала мраморная доска от имени польского народа, которую планировали разместить на Триумфальной арке в Вашингтоне к 250-й годовщине основания США.

В то же время информация о втором подарке долгое время не разглашалась публично, оставаясь тайной даже для части сотрудников президентской администрации.

Трон от известного мастера

Как выяснили журналисты, вторым секретным сюрпризом оказалось роскошное кресло с ценными янтарными инкрустациями. Его изготовил мастер Луцян Мирта, у которого уже был опыт сотрудничества с польской президентской канцелярией во времена Анджея Дуды.

Янтарный трон / Якуб Шимчук / KPRP

Польская сторона продолжает активно развивать контакты с американской администрацией. В частности, Варшава ожидает выполнения договоренностей относительно создание новой постоянной базы вооруженных сил США, которая должна получить название "Форт Трамп".