Президент Польши подарил Дональду Трампу янтарный трон / Официальная хроника
Президент Польши Кароль Навроцкий к 80-летию Дональда Трампа подарил ему роскошное кресло с бурштином. Об этом подарке не знали даже в польском МИД и части канцелярии президента.
О неожиданном подарке для американского лидера сообщили журналисты RMF24 и TVN24. Глава польского государства лично поздравил юбиляра во время визита в Вашингтон, где принял участие в праздничном банкете и гала-вечере у Белого дома.
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Что известно о загадочном сувенире?
Во время этих торжеств руководитель президентского управления международной политики Марцин Пшидач подчеркивал, что политики провели переговоры по вопросам безопасности и присутствия американских военных в Польше.
Тогда же представители канцелярии объявили о намерении вручить два памятных подарка.
Первым подарком стала мраморная доска от имени польского народа, которую планировали разместить на Триумфальной арке в Вашингтоне к 250-й годовщине основания США.
В то же время информация о втором подарке долгое время не разглашалась публично, оставаясь тайной даже для части сотрудников президентской администрации.
Трон от известного мастера
Как выяснили журналисты, вторым секретным сюрпризом оказалось роскошное кресло с ценными янтарными инкрустациями. Его изготовил мастер Луцян Мирта, у которого уже был опыт сотрудничества с польской президентской канцелярией во времена Анджея Дуды.
Польская сторона продолжает активно развивать контакты с американской администрацией. В частности, Варшава ожидает выполнения договоренностей относительно создание новой постоянной базы вооруженных сил США, которая должна получить название "Форт Трамп".
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