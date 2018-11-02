Назад в СССР: Путин захотел вернуть разведке название ГРУ

Глава Кремля Владимир Путин предложил восстановить название Главное разведывательное управление для военной разведки РФ – такое, каким оно было во времена Советского Союза.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

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"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ", – сказал Путин ветеранам и работникам службы.

Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное "– Главное разведывательное управление, надо бы восстановить",

– добавил он, как утверждают в издании, под аплодисменты в зале.

Главное управление Генерального штаба РФ образовали в 2010 году, после переименования.