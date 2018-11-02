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      Назад в СССР: Путин захотел вернуть разведке название ГРУ

      109 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Глава Кремля Владимир Путин предложил восстановить название Главное разведывательное управление для военной разведки РФ – такое, каким оно было во времена Советского Союза.

      Об этом сообщает российское издание ТАСС.

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      "Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ", – сказал Путин ветеранам и работникам службы.

      Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное "– Главное разведывательное управление, надо бы восстановить",
      – добавил он, как утверждают в издании, под аплодисменты в зале.

      Главное управление Генерального штаба РФ образовали в 2010 году, после переименования.

      Теги: Владимир Путин Новости России СССР
      Источник: 24 Канал
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