Назад у СРСР: Путін захотів повернути розвідці назву ГРУ

Очільник Кремля Володимир Путін запропонував відновити назву Головне розвідувальне управління для військової розвідки РФ – така, яка була за часів Радянського Союзу.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

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"Вітаю вас з наступаючим професійним святом – Днем військового розвідника і 100-річчям легендарного ГРУ, нині Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ", – сказав Путін ветеранам і працівникам служби.

Незрозуміло, куди зникло слово "розвідувальне "– Головне розвідувальне управління, треба б відновити",

– додав він, як стверджують у виданні, під оплески в залі.

Головне управління Генерального штабу РФ утворили в 2010 році, після перейменування.