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      Назад у СРСР: Путін захотів повернути розвідці назву ГРУ

      313 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін запропонував відновити назву Головне розвідувальне управління для військової розвідки РФ – така, яка була за часів Радянського Союзу.

      Про це повідомляє російське видання ТАСС.

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      "Вітаю вас з наступаючим професійним святом – Днем військового розвідника і 100-річчям легендарного ГРУ, нині Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ", – сказав Путін ветеранам і працівникам служби.

      Незрозуміло, куди зникло слово "розвідувальне "– Головне розвідувальне управління, треба б відновити",
      – додав він, як стверджують у виданні, під оплески в залі.

      Головне управління Генерального штабу РФ утворили в 2010 році, після перейменування.

      Теги: Володимир Путін Новини Росії СРСР
      Джерело: 24 Канал
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