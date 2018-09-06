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Назад в СССР: в России собрались вернуть "пятилетки"

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Назад в СССР: в России собрались вернуть "пятилетки"
Назад в СССР: в России собрались вернуть "пятилетки" / 24 канал

Иркутская область России перейдет на госплан по образцу советских "пятилеток" – об этом заявил губернатор области, коммунист Сергей Левченко. Впрочем, при этом он признал, что "времена существенно изменились".

Об этом рассказала Meduza со ссылкой на RBC.

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По словам Левченко, принципы построения современного госпланирования схожи с теми, которые существовали в СССР, но не полностью идентичны. То есть, например, власть не будет полностью самостоятельно планировать работу предприятий. Всего лишь будет влиять на них – с помощью, якобы, поддержки и налогообложения. И, конечно, власть собирается ввести надбавки бюджетникам – электорат, как-никак.


Губернатор Сергей Левченко в рабочем кабинете

К слову, Иркутские областные законодательные собрания выступают против этой инициативы, считая ее "политическим блефом" Левченко.

Теги: Новости России СССР
Источник: 24 Канал
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