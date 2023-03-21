Защитнику Украины было всего 22 года. О трагическом известии сообщил председатель Коломыйской городской общины Богдан Станиславский.
Достойно внимания На фронте вместе с "Волками": BIHUS Info опубликовали репортаж-посвящение павшему "Да Винчи"
Что известно о Герое
Назар Цыган был родом из Коломыи в Ивано-Франковской области и имел четкую патриотическую позицию. Он был участником скаутской организации "Пласт" и активистом Революции Достоинства.
Парень решил служить еще в юном возрасте и сразу после окончания школы поступил на срочную службу в Вооруженные силы Украины. Затем по контракту с Государственной пограничной службой Назар начал служить еще до начала полномасштабной фазы войны, с 2019 года.
Когда же Путин решил в полной мере показать свою "мощь", Назар встал на защиту Родины в рядах Лисичанского пограничного отряда.
Назар Цыган погиб в боях
Защитник каждого украинца погиб в результате артиллерийских обстрелов в Бахмутском районе. Произошло это в селе Серебрянка Донецкой области.
Он был верен своей присяге до последнего. Смело и мужественно защищал родную землю и всех нас. Пусть покоится с Богом. Вечная память и вечная слава воину!
– написал глава Коломыйской городской общины.
О времени и месте прощания с воином и похорон павшего защитника Богдан Станиславский пообещал сообщить позже. В другом своем сообщении он добавил, что 21 и 22 марта в Коломыйской общине объявлены днями траура.
Война в марте забрала не одного молодого воина: последние новости
- 17 марта в Тернопольской области простились с 19-летним воином Романом Корчемным, который пошел воевать за Украину добровольцем. 19-летнего защитника воспитывал только дедушка.
- Ранее, 6 марта, защищая Украину, погиб 20-летний воин из Харьковской области Василий Драгун. Случилось это при выполнении боевого задания. Известно, что в мирной жизни парень успевал учиться и помогать отцу дома по хозяйству, и больше всего заботился о своих сестрах.
- 19 марта в Киевской области простились с 22-летним защитником Даниилом Лысенко, который 11 марта погиб в районе Кременной. Юный защитник был единственным ребёнком в семье.