Защитнику Украины было всего 22 года. О трагическом известии сообщил председатель Коломыйской городской общины Богдан Станиславский.

Достойно внимания На фронте вместе с "Волками": BIHUS Info опубликовали репортаж-посвящение павшему "Да Винчи"

Что известно о Герое

Назар Цыган был родом из Коломыи в Ивано-Франковской области и имел четкую патриотическую позицию. Он был участником скаутской организации "Пласт" и активистом Революции Достоинства.

Парень решил служить еще в юном возрасте и сразу после окончания школы поступил на срочную службу в Вооруженные силы Украины. Затем по контракту с Государственной пограничной службой Назар начал служить еще до начала полномасштабной фазы войны, с 2019 года.

Когда же Путин решил в полной мере показать свою "мощь", Назар встал на защиту Родины в рядах Лисичанского пограничного отряда.

Назар Цыган погиб в боях

Защитник каждого украинца погиб в результате артиллерийских обстрелов в Бахмутском районе. Произошло это в селе Серебрянка Донецкой области.

Он был верен своей присяге до последнего. Смело и мужественно защищал родную землю и всех нас. Пусть покоится с Богом. Вечная память и вечная слава воину!

– написал глава Коломыйской городской общины.

О времени и месте прощания с воином и похорон павшего защитника Богдан Станиславский пообещал сообщить позже. В другом своем сообщении он добавил, что 21 и 22 марта в Коломыйской общине объявлены днями траура.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким защитника. Вечная память.

Война в марте забрала не одного молодого воина: последние новости