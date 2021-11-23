"Нур Отан" Назарбаев возглавлял с момента основания политсилы в 1991 году. Представители партии занимают более 2/3 мест в нижней палате парламента.
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В ряды "Нур Отан" входят немало бюджетников и госслужащих.
В 2019 году эта политсила выдвинула Токаева на пост президента. Именно ему Назарбаев передал свои полномочия. В то же время политик закрепил за собой право быть пожизненным главой Совбеза.
Победа Токаева
- Касым-Жомарт Токаев одержал победу на президентских выборах 20 марта 2019 года.
- Ранее политик занимал пост главы сената Казахстана, а перед тем работал в МИД и возглавлял правительство. Кроме того, работал в ООН и ОБСЕ. В 2008 году стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
- Инаугурация Токаева состоялась 12 июня 2019 года во Дворце Независимости в столице Нур-Султане.
- Президент пообещал, что будет работать над реализацией стратегии своего предшественника – Назарбаева.