"Нур Отан" Назарбаев возглавлял с момента основания политсилы в 1991 году. Представители партии занимают более 2/3 мест в нижней палате парламента.

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В ряды "Нур Отан" входят немало бюджетников и госслужащих.

В 2019 году эта политсила выдвинула Токаева на пост президента. Именно ему Назарбаев передал свои полномочия. В то же время политик закрепил за собой право быть пожизненным главой Совбеза.

Победа Токаева

Касым-Жомарт Токаев одержал победу на президентских выборах 20 марта 2019 года.

Ранее политик занимал пост главы сената Казахстана, а перед тем работал в МИД и возглавлял правительство. Кроме того, работал в ООН и ОБСЕ. В 2008 году стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Инаугурация Токаева состоялась 12 июня 2019 года во Дворце Независимости в столице Нур-Султане.

Президент пообещал, что будет работать над реализацией стратегии своего предшественника – Назарбаева.

Заметьте! В 2007 году Назарбаев как первый президент получил право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.