В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД и компания-застройщик заключили соглашение. На территории бывшей воинской части планировали построить жилой комплекс с паркингами.

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Нацгвардейцы должны были получить жилой комплекс на Печерске

В обмен на земельный участок площадью 1 гектар нацгвардейцы должны были получить комплекс – из 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016 – 2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения: от квартир и паркомест на Печерске отказались, а взамен должны были получить 70 квартир на окраине Киева. Разница в стоимости этого жилья составляла около 81 миллиона 600 тысяч гривен.

Экс-командующий НГУ получил деньги и квартиру

Следствие установило, что экс-командующий Нацгвардии получил 125 тысяч долларов, которые поделил с заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Также при содействии застройщика бывший руководитель НГУ стал собственником квартиры.

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Против кого обвинение по делу

Как сообщили в телеграм-канале NABU Daily by Олег Новиков, организатором этой махинации, по версии следствия, является бывший нардеп Максим Микитась. Также среди обвиняемых: экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, гендиректор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, его заместитель Сергей Якусевич, бывший заместитель президента строительной корпорации "Укрбуд" Вячеслав Мармыш и еще двое человек.