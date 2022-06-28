Для этого они прибегают к разным мошенническим схемам. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Россияне используют 2 схемы

Известно, что на временно оккупированных территориях российские захватчики не гнушаются хищением украинского урожая. Да, они активно используют два способа:

Отбирают продукцию у фермеров, покинувших Херсонщину или отказавшихся сотрудничать. Выкупают ее по дешевке – 1 гривна за килограмм овощей, а для зерна или подсолнечника – 90 долларов за тонну.

"К слову, они не продавали это зерно на экспорт через Николаев и Одессу на экспорт, ждали, пока цена дорастет до 200 долларов за тонну. Сейчас она составляет 400 долларов за тонну", – сказал активист.

Большинство зерна направляется на российский внутренний рынок.

Однако самостоятельно вывезти продукцию – не просто. Для этого нужно пройти российские блокпосты и таможню. Тем, кому удается вывезти продукцию в Крым, "везет".

"Такую возможность имеют только опытные предатели-коллаборанты. На территории оккупированного Крыма они могут продать зерно за 250 долларов. Затем оно едет в Россию - по железной дороге через Крымский мост. А продают его Сибири, например", - пояснил Молчанов.

Активист подчеркивает, что такая цена значительно дешевле, чем та, по которой зерно продают российские производители в Краснодаре или Ставрополье. Там мировые цены – более 300 долларов.

Более того, предатели Украины прибегают к перевозке чужой продукции. Они бесплатно убирают ее своей техникой и увозят.

На украинском зерне наживаются российские военные, таможенники, сотрудники ФСБ,

– сказал Молчанов.

Россияне и белорусы любят херсонское

Активист добавил, что "херсонское" достаточно популярный бренд в России и Беларуси. Потому торговцы могут выдавать турецкие овощи за херсонские. "Несмотря на то, что на маршруте приходится давать кучу взяток, цена в 1 гривну оставляет скупщиков краденого в выигрыше", - подытожил он.

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