Для цього вони вдаються до різних шахрайських схем. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Росіяни використовують 2 схеми

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники не гребують розкраданням українського врожаю. Так, вони активно використовують два способи:

Відбирають продукцію у фермерів, які покинули Херсонщину або відмовилися співпрацювати. Викуповують її за дешево – 1 гривня за кілограм овочів, а для зерна або соняшника – 90 доларів за тонну.

"До слова, вони не продавали це зерно на експорт через Миколаїв та Одесу на експорт, чекали, поки ціна доросте до 200 доларів за тонну. Зараз вона складає 400 доларів за тонну", – сказав активіст.

Більшість зерна прямує на російський внутрішній ринок

Однак, самостійно вивезти продукцію – не просто. Для цього треба пройти російські блокпости та митницю. Тим, кому вдається вивезти продукцію до Криму, "щастить".

"Таку можливість мають лише досвідчені зрадники-колаборанти. На території окупованого Криму вони можуть продати зерно за 250 доларів. Потім воно їде до Росії – залізницею через Кримський міст. А продають його Сибірі, наприклад", – пояснив Молчанов.

Активіст підкреслює, що така ціна є значно дешевшою, аніж та, за якою зерно продають російські виробники у Краснодарі або Ставропіллі. Там світові ціни – понад 300 доларів.

Ба більше, зрадники України вдаються до перевезення чужої продукції. Вони безкоштовно прибирають її своєю технікою та вивозять.

На українському зерні наживаються російські військові, митники, співробітники ФСБ,

– сказав Молчанов.

Росіяни та білоруси полюбляють херсонське

Активіст додав, що "херсонське" – доволі популярний бренд у Росії та Білорусі. Тому торговці можуть видавати турецькі овочі за херсонські. "Попри те, що на маршруті доводиться давати купу хабарів, ціна в 1 гривню залишає скупників краденого у виграші", – підсумував він.

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