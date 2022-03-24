Цинический бизнес горе-предприниматель наладил в Кривом Роге. Мужчине удалось войти в доверие к местному бизнесмену.

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Псевдоволонтеру бесплатно предоставляли амуницию

Криворожский предприниматель занимался изготовлением военного снаряжения, которое псевдоволонтеру он передавал бесплатно. Мужчина надеялся, что амуниция сразу попадет на фронт.

Мошенник торговал полученным снаряжением с настоящими волонтерами. Более того, на полученное бесплатно он ставил спекулятивные цены. Махинациям помешала Служба безопасности.

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