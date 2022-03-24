Цинічний бізнес горе-підприємець налагодив у Кривому Розі. Чоловіку вдалось увійти у довіру до місцевого бізнесмена.

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Псевдоволонтеру безкоштовно надавали амуніцію

Криворізький підприємець займався виготовленням військового спорядження, яке псевдоволонтеру він передавав безкоштовно. Чоловік сподівався, що амуніція одразу потрапить на фронт.

Натомість шахрай торгував отриманим спорядженням зі справжніми волонтерами. Ба більше, на отримане безоплатно він ставив спекулятивні ціни. Махінаціям завадила Служба безпеки.

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