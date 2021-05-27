В агентстве по предупреждению коррупции отметили: количество судей в ВАКС – критически мало, и для эффективного и быстрого рассмотрения дел состав суда необходимо увеличить. Такое заявление сделал председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним Суд закрыл дело против Тупицкого за конфликт интересов и недекларирование имущества

Как в НАПК реагируют на закрытие дел против Тупицкого

Дело в том, что дела, которые закрыл районный суд города Киева были открыты по административным протоколам, которые составил Председатель НАПК Александр Новиков. Он отметил, что качественное рассмотрение этих дел возможно только в Высшем антикоррупционном суде.

Закрытие судом производства по Тупицкому – свидетельство того, что качественное рассмотрение административных дел, фигурантами которых являются топ-чиновники, может обеспечить только Высший антикоррупционный суд Украины,

– заявил Новиков.

Какие дела против Тупицкого закрыли:

за недекларирование земли на оккупированной территории;

действия Тупицкого в условиях конфликта интересов.

Тупицкий и его декларация

Второе из этих дел касалось голосования за решение КСУ относительно электронного декларирования. Тогда решение КСУ ставило целью уничтожить систему э-декларирования и привело к конституционному кризису. Именно во время рассмотрения вопроса НАПК проверяло декларацию Александра Тупицкого относительно участка в Крыму. Поэтому он мог получить наказание и был заинтересованным в отмене э-декларирования.

Впрочем, против Тупицкого остается открытым дело о возможном подкупе свидетеля Тупицкого и влияние на его показания по этому делу. В отношении этого дела ГБР уже направила обвинительный акт.



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