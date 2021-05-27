В агентстві із запобігання корупції зазначили: кількість суддів у ВАКС є критично малою, і для ефективного та швидкого розгляду справ склад суду необхідно збільшити. Таку заяву зробив голова НАЗК Олександр Новіков.
Нагадаємо Суд закрив справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і недекларування майна
Як у НАЗК реагують на закриття справ проти Тупицького
Річ у тім, що справи, які закрив Голосіївський районний суд міста Києва були відкриті за адміністративними протоколами, які склав Голова НАЗК Олександр Новіков. Він зазначив, що якісний розгляд цих справ можливий лише у Вищому антикорупційному суді.
Закриття судом провадження щодо Тупицького – свідчення того, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топ-посадовці, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд України,
– заявив Новіков.
Які справи проти Тупицького закрили:
- щодо недекларування землі на окупованій території;
- дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів.
Тупицький і його декларація
Друга з цих справ стосувалася голосування за рішення КСУ щодо електронного декларування. Тоді рішення КСУ мало на меті знищити систему е-декларування та призвело до конституційної кризи. Саме під час розгляду питання НАЗК перевіряло декларацію Олександра Тупицького щодо ділянки у Криму. Відтак, він міг отримати покарання і був зацікавленим в скасуванні е-декларування.