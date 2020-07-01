Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Суто Мамоян в 2019 году стал владельцем двух элитных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 2017 и 2018 годов. Достались они ему за 20 тысяч гривен каждый.

Соответствующая информация есть в декларации народного депутата.

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Там же указано, что он стал владельцем двух квартир на 124,7 и 125,1 квадратных метра. По данным "Радио Свобода", речь идет о двух квартирах в жилом комплексе "Заречный" на берегу Днепра. Каждую из этих квартир Мамоян оценил в 500 тысяч гривен.

Что не так с этими данными

Стоимость автомобиля Toyota Land Cruiser, которую указал в декларации Мамоян, в Украине начинается от 62 тысяч долларов. Хотя сам депутат убеждает, что купил их на авторынке "битыми".

При этом у него в декларации указан еще один автомобиль – Mercedes-Benz G 63 AMG. Его он приобрел тогда же, когда и два других внедорожника. Однако оценил в 3,9 миллиона гривен.

То же и в отношении квартир. По данным эксперта по продаже недвижимости Варвары Бочай, рыночная стоимость квадратного метра в этом жилом комплексе стартовала от 1,2 тысячи долларов. Квартиры с таким метражом и в этом комплексе по состоянию на июнь 2019-го продавались за почти 4 миллиона гривен, что в восемь раз дороже, чем указал депутат. Суто Мамоян же убеждает, что эти квартиры ему подарила мама.

Ответы Мамояна относительно необычных цен на его имущество в декларации

НАЗК проверит декларацию

Теперь же Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларацию Суто Мамояна.

Мамоян относится к категории служебных лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а в соответствии с положениями пункта 4 Порядка отбора деклараций лиц эта категория должностных лиц относится ко второму уровню очередности проведения полной проверки деклараций.