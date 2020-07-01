Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Суто Мамоян у 2019 році став власником двох елітних позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 2017 та 2018 років. Дісталися вони йому за 20 тисяч гривень кожна.

Відповідна інформація є у декларації народного депутата.

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Там же вказано, що він став власником і двох квартир на 124,7 та 125,1 метра квадратних. За даними "Радіо Свобода", мова йде про дві квартири у житловому комплексі "Зарічний" на березі Дніпра. Кожну з цих квартир Мамоян оцінив у 500 тисяч гривень.

Що не так з цими даними

Вартість автомобіля Toyota Land Cruiser, яку вказав в декларації Мамоян, в Україні починається від 62 тисячі доларів. Хоча сам депутат переконує, що купив їх на авторинку "битими".

При цьому в нього в декларації вказаний ще один автомобіль – Mercedes-Benz G 63 AMG. Його він придбав тоді ж, коли і два інші позашляховики. Однак оцінив у 3,9 мільйона гривень.

Те саме і щодо квартир. За даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, ринкова вартість метра квадратного у цьому житловому комплексі стартувала від 1,2 тисячі доларів. Квартири з таким метражем і у цьому комплексі станом на червень 2019-го продавались за майже 4 мільйони гривень, що у вісім разів дорожче, аніж вказав депутат. Суто Мамоян же переконує, що ці квартири йому подарувала мама.

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НАЗК перевірить декларацію депутата

Тепер же Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію Суто Мамояна.

Мамоян належить до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а відповідно до положень пункту 4 Порядку відбору декларацій осіб ця категорія службових осіб належить до другого рівня черговості проведення повної перевірки декларацій.