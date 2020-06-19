Навесні 2020 року чиновники показали свої декларації за 2019 рік. Серед них були й народні депутати, а дехто з обранців "похвалився" цілими автопарками. Загальна вартість автопарку окремих депутатів становить сотні тисяч доларів.

Інформацію про депутатів, які задекларували найбільшу кількість автомобілів, зібрало видання "Новое время".

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Віктор Медведчук, "Опоплатформа – За життя" – 19 авто

BMW 760i, 2007 року випуску – вартість від 13 тисяч доларів;

BMW 750Li, 2019 року – вартість близько 90 тисяч доларів;

Mercedes-Benz GL 550, 2010 року – вартість від 18 тисяч доларів;

Mercedes-Benz G 55 AMG, 2010 року – вартість від 45 тисяч доларів;

Mercedes-Benz S 500 4 matic, 2014 року – вартість від 50 тисяч доларів;

Toyota Land Cruiser 200, 2015 року – вартість від 46 тисяч доларів;

Renault Duster, 2018 року – вартість від 13 тисяч доларів;

Mercedes-Benz Maybach S650, 2019 року – вартість від 230 тисяч доларів;

Mercedes-Benz S 500, 2002 року – вартість від 8 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Mercedes-Benz S 500, 2007 року – вартість від 14 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Land Rover Range Rover, 2010 року – вартість від 21 тисячі доларів (зареєстрований на дружину);

Bentley Continental GT, 2011 року – вартість від 50 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Mercedes-Benz S 500 4 matic, 2013 року – вартість від 40 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Lexus LX 570, 2014 року – вартість від 50 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Toyota Land Cruiser 200, 2014 року – вартість від 41 тисячі доларів (зареєстрований на дружину);

Mercedes-Benz Vito 116 CDI, 2015 року – вартість від 17 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Range Rover 4.2, 2007 року – вартість близько 15 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Mercedes-Benz S 600, 2017 року – вартість понад 90 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

BMW X5, 2019 року – вартість від 90 тисяч доларів (зареєстрований на дружину).

У Верховній Раді лідер "Опозиційної платформи" – явний рекордсмен. Весь його автопарк оцінюється у щонайменше 930 тисяч доларів. Це майже 25 мільйонів гривень. Втім це лише орієнтовна вартість автомобілів. Насправді вона може бути й вищою.

Костянтин Бондарєв, "Батьківщина" – 12 авто

Mercedes-Benz G55AMG, 2009 року – вартість від 40 тисяч доларів;

УАЗ 31 519, 2004 року – вартість від 4 тисяч доларів;

Jaguar XJR, 2006 року – вартість від 9 тисяч доларів;

Toyota Land Cruiser 200, 2019 року – вартість 60 тисяч доларів (оренда)

Volkswagen LT35, 2005 року – вартість від 7 тисяч доларів;

Mercedes-Benz Sprinter 2011 CDI, 2005 року – вартість від 11 тисяч доларів;

Volkswagen Crafter, 2009 року – вартість від 10 тисяч доларів;

Bentley Continental, 2007 року – вартість від 30 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Volkswagen Golf, 2006 року – вартість від 6 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Toyota Land Cruiser, 2014 року – вартість від 41 тисячі доларів (зареєстрований на дружину);

DAF XF 105.410 T, 2011 року – вартість від 20 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);

Renault Magnum, 2013 року – вартість від 18 тисяч доларів (зареєстрований на дружину).

Виглядає скромніше, ніж у Медведчука, та все ж не мало. Бондарєв володіє автівками на суму близько 200 тисяч доларів або ж понад 5,3 мільйона гривень. Ще одне авто за щонайменше 60 тисяч доларів він орендує.

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Вадим Новинський, партія "Опоблок", позафракційний – 12 авто

Mercedes-Benz V250 d AVG/E, 2017 року вартість від 50 тисяч доларів;

Mercedes-Benz S 600 L 4 matic, 2015 року – вартість від 55 тисяч доларів (оренда);

Mercedes-Benz GL550, 2009 року – вартість від 17 тисяч доларів (оренда);

Mercedes-Benz S 500 L 4 matic, 2007 року – вартість від 20 тисяч доларів (оренда);

Mercedes-Benz V 250, 2018 року – вартість від 70 тисяч доларів (оренда);

Mercedes-Benz GL550 2018 року – вартість від 140 тисяч доларів (оренда);

Toyota Camry, 2013 року – вартість від 13 тисяч доларів (оренда);

Mercedes-Benz CL-500 4 matic, 2011 року вартість від 33 тисяч доларів;

2 Mercedes-Benz S 560 4 matic, 2017 року – вартість від 100 тисяч доларів кожен;

Mercedes-Benz V250 D 4 matic, 2018 року – вартість від 70 тисяч доларів;

Land Rover Range Rover, 2018 року – вартість від 120 тисяч доларів.

У Новинського також назбирався ще той автопарк. У його власності є автівки на щонайменше 470 тисяч доларів або на 12,5 мільйона гривень. Крім того, він орендує авто на близько 315 тисяч доларів.

Ігор Васильковський, "Слуга народу" – 11 авто

Toyota Camry, 2008 року – вартість від 10 тисяч доларів;

Toyota Camry, 2013 року – вартість від 13 тисяч доларів;

Toyota Corolla, 2012 року – вартість від 9 тисяч доларів;

Toyota Corolla, 2008 року – вартість від 8 тисяч доларів;

Toyota Land Cruiser 200, 2017 року – вартість від 62 тисяч доларів.

МАN 18.363, 2004 року – вартість від 15 тисяч доларів;

МАЗ 5551, 1992 року – вартість від 5 тисяч доларів;

ГАЗ 33 023, 2008 року – вартість від 5 тисяч доларів;

Mercedes-Benz L 508D, 1986 року – вартість близько 2 тисяч доларів;

Volkswagen LT 45, 1991 року – вартість від 2 тисяч доларів;

Land Rover Range Rover Sport, 2018 року – вартість від 65 тисяч доларів.

Четвертий у парламенті, але перший в "Слузі народу" депутат задекларував автівки на щонайменше 195 тисяч доларів. Це більш як 5,2 мільйона гривень.

Геннадій Вацак, "За майбутнє" – 11 авто

Jaguar F-type, 2014 року;

Fiat 230l, 2002 року;

Mercedes-Benz 313 CDI sprinter, 2014 року;

2 Mercedes-Benz 515 CDI sprinter, 2008 року;

Maserati Quattroporte, 2014 року;

Mercedes-Benz 313 CDI sprinter, 2004 року;

Land Rover Range Rover, 2019 року;

Mercedes-Benz Vito 113 CDI, 2013 року (зареєстрований на дружину);

2 Mercedes-Benz 515 CDI sprinter, 2008 року (зареєстрований на дружину).

Варто знати Кожен другий депутат, який орендує житло за бюджетні гроші, є мільйонером

Степан Івахів, "За майбутнє" – 10 авто

Land Rover Range Rover, 2011 року;

BMW 750 Li, 2013 року;

Rolls-Royce GHOST, 2011 року;

Rolls-Royce Cullinan, 2019 року;

Toyota FJ Cruiser, 2009 року (зареєстрований на дружину);

Porsche Cayenne, 2018 року (зареєстрований на дружину);

2 Nissan Leaf, 2016 року (зареєстровані на сина);

Nissan Leaf, 2017 року (зареєстрований на сина);

Nissan Leaf, 2014 року (зареєстрований на сина).

Григорій Суркіс, "Опоплатформа – За життя" – 10 авто

Land Rover Range Rover, 2013 року;

Rolls-Royce Phantom, 2013 року;

Mercedes-Benz, ML500, 2014 року (оренда);

Mercedes-Benz Maybach S650, 2018 року (оренда);

2 Toyota Land Cruiser 200, 2015 року (суборенда).

2 Land Rover Range Rover, 2013 року (зареєстровані на дружину);

Rolls-Royce Cabr, 2009 року (зареєстрований на дружину);

Mersedes-Benz VP, 2016 року (зареєстрований на дружину).

Руслан Губенко, "Слуга народу" – 8 авто

Citroen Jumper, 2008 року;

Ford Transit D, 2005 року;

Skoda Fabia, 2007 року;

Lexus LX 570, 2009 року;

Mercedes-Benz, GL350CDI, 2013 року;

MAN TGA03, 2005 року;

Opel Movano, 2014 року;

Volkswagen Crafter, 2014 року.

Цікаво "Слуги народу" задекларували понад мільярд гривень готівки

Максим Гузенко, "Слуга народу" – 8 авто

Volkswagen Multivan, 2010 року;

BMW X5 M50D, 2016 року (оренда);

DAF CF 85.410, 2010 року;

MAN TGX 18.440, 2008 року;

MAN TGX 18.440, 2011 року;

2 КАМАЗ 55 102, 1989 і 1990 років;

Opel Vivaro, 2010 року.

Юрій Кисіль, "Слуга народу" – 8 авто