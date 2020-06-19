Елітні автопарки Медведчука і Новинського: хто з депутатів зареєстрував найбільше авто
Навесні 2020 року чиновники показали свої декларації за 2019 рік. Серед них були й народні депутати, а дехто з обранців "похвалився" цілими автопарками. Загальна вартість автопарку окремих депутатів становить сотні тисяч доларів.
Інформацію про депутатів, які задекларували найбільшу кількість автомобілів, зібрало видання "Новое время".
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Віктор Медведчук, "Опоплатформа – За життя" – 19 авто
- BMW 760i, 2007 року випуску – вартість від 13 тисяч доларів;
- BMW 750Li, 2019 року – вартість близько 90 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz GL 550, 2010 року – вартість від 18 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz G 55 AMG, 2010 року – вартість від 45 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz S 500 4 matic, 2014 року – вартість від 50 тисяч доларів;
- Toyota Land Cruiser 200, 2015 року – вартість від 46 тисяч доларів;
- Renault Duster, 2018 року – вартість від 13 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz Maybach S650, 2019 року – вартість від 230 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz S 500, 2002 року – вартість від 8 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Mercedes-Benz S 500, 2007 року – вартість від 14 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Land Rover Range Rover, 2010 року – вартість від 21 тисячі доларів (зареєстрований на дружину);
- Bentley Continental GT, 2011 року – вартість від 50 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Mercedes-Benz S 500 4 matic, 2013 року – вартість від 40 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Lexus LX 570, 2014 року – вартість від 50 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Toyota Land Cruiser 200, 2014 року – вартість від 41 тисячі доларів (зареєстрований на дружину);
- Mercedes-Benz Vito 116 CDI, 2015 року – вартість від 17 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Range Rover 4.2, 2007 року – вартість близько 15 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Mercedes-Benz S 600, 2017 року – вартість понад 90 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- BMW X5, 2019 року – вартість від 90 тисяч доларів (зареєстрований на дружину).
Костянтин Бондарєв, "Батьківщина" – 12 авто
- Mercedes-Benz G55AMG, 2009 року – вартість від 40 тисяч доларів;
- УАЗ 31 519, 2004 року – вартість від 4 тисяч доларів;
- Jaguar XJR, 2006 року – вартість від 9 тисяч доларів;
- Toyota Land Cruiser 200, 2019 року – вартість 60 тисяч доларів (оренда)
- Volkswagen LT35, 2005 року – вартість від 7 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz Sprinter 2011 CDI, 2005 року – вартість від 11 тисяч доларів;
- Volkswagen Crafter, 2009 року – вартість від 10 тисяч доларів;
- Bentley Continental, 2007 року – вартість від 30 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Volkswagen Golf, 2006 року – вартість від 6 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Toyota Land Cruiser, 2014 року – вартість від 41 тисячі доларів (зареєстрований на дружину);
- DAF XF 105.410 T, 2011 року – вартість від 20 тисяч доларів (зареєстрований на дружину);
- Renault Magnum, 2013 року – вартість від 18 тисяч доларів (зареєстрований на дружину).
До слова Щасливчик: "слуга народу" Павлюк задекларував 900 тисяч виграшу в лотерею
Вадим Новинський, партія "Опоблок", позафракційний – 12 авто
Mercedes-Benz V250 d AVG/E, 2017 року вартість від 50 тисяч доларів;
Mercedes-Benz S 600 L 4 matic, 2015 року – вартість від 55 тисяч доларів (оренда);
Mercedes-Benz GL550, 2009 року – вартість від 17 тисяч доларів (оренда);
Mercedes-Benz S 500 L 4 matic, 2007 року – вартість від 20 тисяч доларів (оренда);
Mercedes-Benz V 250, 2018 року – вартість від 70 тисяч доларів (оренда);
Mercedes-Benz GL550 2018 року – вартість від 140 тисяч доларів (оренда);
Toyota Camry, 2013 року – вартість від 13 тисяч доларів (оренда);
Mercedes-Benz CL-500 4 matic, 2011 року вартість від 33 тисяч доларів;
2 Mercedes-Benz S 560 4 matic, 2017 року – вартість від 100 тисяч доларів кожен;
Mercedes-Benz V250 D 4 matic, 2018 року – вартість від 70 тисяч доларів;
Land Rover Range Rover, 2018 року – вартість від 120 тисяч доларів.
Ігор Васильковський, "Слуга народу" – 11 авто
- Toyota Camry, 2008 року – вартість від 10 тисяч доларів;
- Toyota Camry, 2013 року – вартість від 13 тисяч доларів;
- Toyota Corolla, 2012 року – вартість від 9 тисяч доларів;
- Toyota Corolla, 2008 року – вартість від 8 тисяч доларів;
- Toyota Land Cruiser 200, 2017 року – вартість від 62 тисяч доларів.
- МАN 18.363, 2004 року – вартість від 15 тисяч доларів;
- МАЗ 5551, 1992 року – вартість від 5 тисяч доларів;
- ГАЗ 33 023, 2008 року – вартість від 5 тисяч доларів;
- Mercedes-Benz L 508D, 1986 року – вартість близько 2 тисяч доларів;
- Volkswagen LT 45, 1991 року – вартість від 2 тисяч доларів;
- Land Rover Range Rover Sport, 2018 року – вартість від 65 тисяч доларів.
Геннадій Вацак, "За майбутнє" – 11 авто
- Jaguar F-type, 2014 року;
- Fiat 230l, 2002 року;
- Mercedes-Benz 313 CDI sprinter, 2014 року;
- 2 Mercedes-Benz 515 CDI sprinter, 2008 року;
- Maserati Quattroporte, 2014 року;
- Mercedes-Benz 313 CDI sprinter, 2004 року;
- Land Rover Range Rover, 2019 року;
- Mercedes-Benz Vito 113 CDI, 2013 року (зареєстрований на дружину);
- 2 Mercedes-Benz 515 CDI sprinter, 2008 року (зареєстрований на дружину).
Варто знати Кожен другий депутат, який орендує житло за бюджетні гроші, є мільйонером
Степан Івахів, "За майбутнє" – 10 авто
- Land Rover Range Rover, 2011 року;
- BMW 750 Li, 2013 року;
- Rolls-Royce GHOST, 2011 року;
- Rolls-Royce Cullinan, 2019 року;
- Toyota FJ Cruiser, 2009 року (зареєстрований на дружину);
- Porsche Cayenne, 2018 року (зареєстрований на дружину);
- 2 Nissan Leaf, 2016 року (зареєстровані на сина);
- Nissan Leaf, 2017 року (зареєстрований на сина);
- Nissan Leaf, 2014 року (зареєстрований на сина).
Григорій Суркіс, "Опоплатформа – За життя" – 10 авто
- Land Rover Range Rover, 2013 року;
- Rolls-Royce Phantom, 2013 року;
- Mercedes-Benz, ML500, 2014 року (оренда);
- Mercedes-Benz Maybach S650, 2018 року (оренда);
- 2 Toyota Land Cruiser 200, 2015 року (суборенда).
- 2 Land Rover Range Rover, 2013 року (зареєстровані на дружину);
- Rolls-Royce Cabr, 2009 року (зареєстрований на дружину);
- Mersedes-Benz VP, 2016 року (зареєстрований на дружину).
Руслан Губенко, "Слуга народу" – 8 авто
- Citroen Jumper, 2008 року;
- Ford Transit D, 2005 року;
- Skoda Fabia, 2007 року;
- Lexus LX 570, 2009 року;
- Mercedes-Benz, GL350CDI, 2013 року;
- MAN TGA03, 2005 року;
- Opel Movano, 2014 року;
- Volkswagen Crafter, 2014 року.
Цікаво "Слуги народу" задекларували понад мільярд гривень готівки
Максим Гузенко, "Слуга народу" – 8 авто
- Volkswagen Multivan, 2010 року;
- BMW X5 M50D, 2016 року (оренда);
- DAF CF 85.410, 2010 року;
- MAN TGX 18.440, 2008 року;
- MAN TGX 18.440, 2011 року;
- 2 КАМАЗ 55 102, 1989 і 1990 років;
- Opel Vivaro, 2010 року.
Юрій Кисіль, "Слуга народу" – 8 авто
- Toyota RAV4, 2007 року;
- Mercedes-Benz ML 350, 2008 року (зареєстрований на дружину);
- КАМАЗ 35 511, 1989 року (зареєстрований на дружину);
- Mercedes-Benz Actros, 2008 року (зареєстрований на дружину);
- КАМАЗ 5410, 1986 року (зареєстрований на дружину);
- 2 DAF FTG CF85.430, 2002 року (зареєстровані на дружину);
- КАМАЗ 65 115, 2003 року (зареєстрований на дружину).