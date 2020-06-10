Нардепи від партії "Слуги народу" задекларували 1 мільярд 44 мільйони гривень готівкою. При цьому на рахунках у банках народні обранці цієї політсили мають вдесятеро менше грошей – 94 мільйони гривень.

Мільйонери серед "слуг народу"

22 народні депутати "Слуги народу" задекларували готівкою понад 10 мільйонів гривень, 96 нардепів мають готівкою від 2 до 9 мільйонів гривень, а 28 депутатів тримають у готівці понад 1 мільйон гривень. Про це повідомили в громадській організації Комітет виборців України з посиланням на дані в деклараціях нардепів.

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10 нардепів "Слуги народу", які задекларували найбільше готівки

Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн грн готівкових коштів;

Олександр Сова (№70 у виборчому списку) – 79 млн грн;

Роман Мулик (№73 у виборчому списку) – 24 млн грн;

Олександр Трухін (ОВО №40) – 21 млн грн;

Руслан Горбенко (№109 у виборчому списку) – 21 млн грн;

Остап Шипайло (№120 у виборчому списку) – 21 млн грн;

Давид Арахамія (голова фракції "Слуга Народу") – 20 млн грн;

Гео Лерос (№23 у виборчому списку) – 20 млн грн;

Артем Культенко (№19 у виборчому списку) – 19 млн грн;

Дмитро Соломчук (№33 у виборчому списку) – 17 млн грн.

Також понад 10 мільйонів гривень готівкою задекларували депутати:

Олександр Скічко,

Сергій Іонушас,

Артем Нагаєвський,

Іван Юнаков,

Ольга Савченко,

Олександр Дубінський,

Олена Шуляк,

Олександр Ткаченко (призначений міністром культури та інформаційної політики), Костянтин Касай,

Павло Павліш,

Ігор Негулевський.

В КВУ зазначили, що це дані без врахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, їхніх спільних грошей та без позичених грошей. Гроші у валюті при обрахунках перевели у гривневий еквівалент.

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Задекларований мільярд готівки може мати два логічних пояснення, заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Певне, повна недовіра депутатів монобільшості до української банківської системи. Друге –можлива схема легалізації чорних коштів. Так, народні депутати можуть декларувати значно більші суми для того, щоб мати пояснення майбутнім тіньовим надходженням,

– пояснив Кошель.