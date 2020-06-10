Нардепы от партии "Слуги народа" задекларировали 1 миллиард 44 миллиона гривен наличными. При этом на счетах в банках народные избранники этой политсилы имеют в десять раз меньше денег – 94 миллиона гривен.

Миллионеры среди "слуг народа"

22 народных депутата "Слуги народа" задекларировали наличными более 10 миллионов гривен, 96 нардепов имеют наличными от 2 до 9 миллионов гривен, а 28 депутатов держат в наличности более 1 миллиона гривен. Об этом сообщили в общественной организации Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные в декларациях нардепов.

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10 нардепов "Слуги народа", которые задекларировали больше всего наличных

Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн грн наличных средств;

Александр Сова (№70 в избирательном списке) – 79 млн грн;

Роман Мулик (№73 в избирательном списке) – 24 млн грн;

Александр Трухин (ОВО №40) – 21 млн грн;

Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) – 21 млн грн;

Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) – 21 млн грн;

Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа") – 20 млн грн;

Гео Лерос (№23 в избирательном списке) – 20 млн грн;

Артем Культенко (№19 в избирательном списке) – 19 млн грн;

Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) – 17 млн ​​грн.

Также более 10 миллионов гривен наличными задекларировали депутаты:

Александр Скичко,

Сергей Ионушас,

Артем Нагаевский,

Иван Юнаков,

Ольга Савченко,

Александр Дубинский,

Елена Шуляк,

Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай,

Павел Павлиш,

Игорь Негулевский.

В КИУ отметили, что это данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, их общих денег и без заемных денег. Деньги в валюте при расчетах перевели в гривневый эквивалент.

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Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения, заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Видимо, полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе – возможная схема легализации черных средств. Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснение будущим теневым поступлением,

– пояснил Кошель.