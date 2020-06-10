"Слуги народа" задекларировали более миллиарда гривен наличных
Нардепы от партии "Слуги народа" задекларировали 1 миллиард 44 миллиона гривен наличными. При этом на счетах в банках народные избранники этой политсилы имеют в десять раз меньше денег – 94 миллиона гривен.
Миллионеры среди "слуг народа"
22 народных депутата "Слуги народа" задекларировали наличными более 10 миллионов гривен, 96 нардепов имеют наличными от 2 до 9 миллионов гривен, а 28 депутатов держат в наличности более 1 миллиона гривен. Об этом сообщили в общественной организации Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные в декларациях нардепов.
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10 нардепов "Слуги народа", которые задекларировали больше всего наличных
- Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн грн наличных средств;
- Александр Сова (№70 в избирательном списке) – 79 млн грн;
- Роман Мулик (№73 в избирательном списке) – 24 млн грн;
- Александр Трухин (ОВО №40) – 21 млн грн;
- Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) – 21 млн грн;
- Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) – 21 млн грн;
- Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа") – 20 млн грн;
- Гео Лерос (№23 в избирательном списке) – 20 млн грн;
- Артем Культенко (№19 в избирательном списке) – 19 млн грн;
- Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) – 17 млн грн.
Также более 10 миллионов гривен наличными задекларировали депутаты:
- Александр Скичко,
- Сергей Ионушас,
- Артем Нагаевский,
- Иван Юнаков,
- Ольга Савченко,
- Александр Дубинский,
- Елена Шуляк,
- Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай,
- Павел Павлиш,
- Игорь Негулевский.
В КИУ отметили, что это данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, их общих денег и без заемных денег. Деньги в валюте при расчетах перевели в гривневый эквивалент.
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Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения, заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Видимо, полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе – возможная схема легализации черных средств. Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснение будущим теневым поступлением,
– пояснил Кошель.