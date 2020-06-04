Нардеп від президентської партії вніс у декларацію "приз" у розмірі 900 тисяч гривень, який нібито виграв у лотерею. Задекларовані виграші у нього трапляються не вперше.

Депутат отримав такий щедрий виграв від МСЛ – української компанії, яка спеціалізується на розробці та розповсюдженні українських державних лотерей. Декларація Павлюка публікована на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

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Велике везіння Павлюка

"Виграні" 900 тисяч гривень він так і назвав у декларації – "приз".

Окрім того, нардеп зберігає:

7,9 мільйона гривень готівкою;

107,4 тисячі гривень на рахунку у "Приватбанку".

Що треба знати про МСЛ?Лідер серед лотерейних операторів України. Компанія створена 1998 року на базі державного оператора лотерей "Молодьспортлото". МСЛ проводить найпопулярніші в Україні лотереї: "Лото-Забава", "Спортліга", "Мегалот".

У розділі "доходи" нардеп зазначив:

Зарплату у військовій прокуратурі – 297 тисяч 756 гривень;

Зарплату депутата – 162 тисячі 56 гривень;

виплати від партії "Слуга народу" для оплати навчання – 32 тисячі 555 гривень;

56 гривень бонусів від "Приватбанку".

До слова, ще один "приз" у розмірі понад 160 тисяч гривень Павлюк вказав у декларації за 2018 рік.

Талан нардепів до виграшів

Така історія "великого везіння" трапляється у стінах Верховної Ради вже не вперше. Так, у 2017 році тепер вже екснардеп Олег Ляшко задекларував більш ніж півмільйона гривень виграшу в лотерею.

Йому пощастило аж тричі. Спочатку він виграв майже 284 тисячі гривень, потім 134 тисячі і потім ще 153 тисячі гривень. За цим фактом НАБУ провело досудове розслідування.