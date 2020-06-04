Нардеп от президентской партии внес в декларацию "приз" в размере 900 тысяч гривен, которые якобы выиграл в лотерею. Задекларированные выигрыши у него случаются не впервые.

Депутат получил такой щедрый выиграл от МСЛ – украинской компании, которая специализируется на разработке и распространении украинских государственных лотерей. Декларация Павлюка опубликована на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

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Большое везение Павлюка

"Выигранные" 900 тысяч гривен он так и назвал в декларации – "приз".

Кроме того, нардеп сохраняет:

7,9 миллиона гривен наличными;

107,4 тысячи гривен на счету в "Приватбанке".

Что надо знать о МСЛ?Лидер среди лотерейных операторов Украины. Компания создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото". МСЛ проводит самые популярные в Украине лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот".

В разделе "доходы" нардеп отметил:

Зарплату в военной прокуратуре – 297 756 гривен;

Зарплату депутата – 162 056 гривен;

Выплаты от партии "Слуга народа" для оплаты обучения – 32 555 гривен;

56 гривен бонусов от "Приватбанка".

К слову, еще один "приз" в размере более 160 тысяч гривен Павлюк указал в декларации за 2018 год.

Талант нардепов к выигрышам

Такая история "большого везения" случается в стенах Верховной Рады уже не впервые. Так, в 2017 году теперь уже экс-нардеп Олег Ляшко задекларировал более полумиллиона гривен выигрыша в лотерею.

Ему повезло трижды. Сначала он выиграл почти 284 тысячи гривен, потом 134 тысячи и потом еще 153 тысячи гривен. По данному факту НАБУ провело досудебное расследование.