НАПК проверит также 17 других деклараций. В них компьютер по результатам автоматического анализа обнаружил высокий уровень рисков.
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НАПК проверит декларации нардепов Третьяковой и Рудик
НАПК начало проверку еще 20 деклараций. Это документы, представлены как народными депутатами, так и депутатами местных советов.
В порядке очередности, которая предусматривает перечень должностных лиц, чьи декларации должны быть проверены прежде, НАПК проверит декларации 3 нардепов:
- Киры Рудик – народный депутат лидер партии "Голос";
- Евгений Петруняк – нардеп от "Слуги народа";
- Галина Третьякова – народный депутат от "Слуги народа".
Кстати, для проведения полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней.
Декларации Киры Рудик и Галины Третьяковой: что известно
- За 2020 год Кира Рудик задекларировала более 12 миллионов гривен наличных сбережений.
- Галина Третьякова, недавно заявила о "достойной" зарплате размером 5 – 5,5 тысячи гривен, задекларировала хранимые наличными 5 тысяч долларов и 25 тысяч гривен.