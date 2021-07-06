НАЗК перевірить також 17 інших декларацій. У них комп'ютер за результатами автоматичного аналізу виявив високий рівень ризиків.
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НАЗК перевірить декларації нардепів Третьякової та Рудик
НАЗК розпочало перевірку ще 20 декларацій. Це документи, подані як народними депутатами, так і депутатами місцевих рад.
За порядком черговості, що передбачає перелік високопосадовців, чиї декларації мають бути перевірені найперше, НАЗК перевірить декларації 3 нардепів:
- Кіри Рудик – народна депутатка лідерка партії "Голос";
- Євген Петруняк – нардеп від "Слуги народу";
- Галина Третьякова – народна депутатка від "Слуги народу".
До речі, для проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів.
Декларації Кіри Рудик та Галини Третьякової: що відомо
- За 2020 рік Кіра Рудик задекларувала понад 12 мільйонів гривень готівки заощаджень.
- Галина Третьякова, яка нещодавно заявила про "гідну" зарплату розміром 5 – 5,5 тисячі гривень, задекларувала готівки 5 тисяч доларів та 25 тисяч гривень.