Зауважимо, що раніше Третьякова скаржилась на низьку зарплату депутатів. Натомість для інших громадян, на думку депутатки, зарплата може бути й меншою.

До теми "Бля*ський РБК": після інтерв'ю Третьякової у її переписці облаяли ЗМІ

Орієнтація на "соціальний або національний" рівень

За словами Третьякової, слід орієнтуватися на "соціальний або національний" прожитковий мінімум, а не на "фізіологічний", а це 6 – 7 тисяч гривень.

Сьогодні на фізіологічному рівні, я вважаю, що цей рівень повинен бути 5 – 5,5 тисяч гривень,

– переконана депутатка.

Чиновниця стверджує, що він має становити не менше 43 – 50% від середньої зарплати, тобто 6 – 7 тисяч гривень.

До речі, інші народні депутати зазначали, що зарплати для українців мають бути більші. Вони називали суми 20, 22, 30 тисяч гривень й навіть тисячу євро.

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