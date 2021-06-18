Зауважимо, що раніше Третьякова скаржилась на низьку зарплату депутатів. Натомість для інших громадян, на думку депутатки, зарплата може бути й меншою.
До теми "Бля*ський РБК": після інтерв'ю Третьякової у її переписці облаяли ЗМІ
Орієнтація на "соціальний або національний" рівень
За словами Третьякової, слід орієнтуватися на "соціальний або національний" прожитковий мінімум, а не на "фізіологічний", а це 6 – 7 тисяч гривень.
Сьогодні на фізіологічному рівні, я вважаю, що цей рівень повинен бути 5 – 5,5 тисяч гривень,
– переконана депутатка.
Чиновниця стверджує, що він має становити не менше 43 – 50% від середньої зарплати, тобто 6 – 7 тисяч гривень.
До речі, інші народні депутати зазначали, що зарплати для українців мають бути більші. Вони називали суми 20, 22, 30 тисяч гривень й навіть тисячу євро.
Попередні скандали Третьякової
- У липні 2020 року Третьякова пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо". Вона зазначила, що це одна з найстаріших професій у світі.
- Крім того, Третьякова була однією з авторок законопроєкту, який легалізує самогоноваріння в Україні.
- Мабуть, найгучнішою заявою Третьякової була її заява про дітей, які народжуються "у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги. Вона назвала їх як дітей "дуже низької якості".
- Також чиновниця скаржилась на зарплати нардепів, розміром 32 – 35 тисяч.