У секс-індустрії в Україні працює чимало людей, вони не сплачують податки, і держава не може їх контролювати. Для розв'язання цієї проблеми сферу "найдавнішої професії" слід легалізувати.

Такі міркування озвучила народна депутатка від "Слуги народу" й очільниця комітету з питань соцполітики Галина Третьякова в розмові з hromadske. Вона наголосила, що є "прихильницею легалізації в Україні всього, чого можливо".

Зверніть увагу Третьякова також вважає, що у неї як у депутата замала зарплата

Про секс-індустрію

З приводу роботи секс-індустрії Третьякова сказала таке:

"Секс-індустрія – одна з найстаріших, кажуть, професій. Вона є, була і буде".

Та проблема в тім, що її організатори – сутенери – перебувають у "чорній частині спектру економіки".

"Вони отримують прибутки, але не сплачують податки".

Цю проблему можна усунути, якщо легалізувати цю сферу, однак важливо:

Унеможливити приниження, торгівлю людьми.

А забезпечити ліцензії, медичні огляди, соціальний захист, цивілізовані правила гри.

"Коли це цивілізовано – це можна контролювати", – підсумувала Третьякова.



Галина Третьякова у Верховній Раді спілкується з Миколою Тищенком / Фото "Цензор.Нет"

Про права ЛГБТ

Депутати обговорюють прайди, які влаштовують в Україні представники ЛГБТ-спільноти. Та у будь-якому випадку у суспільстві є "потужні сили, які протидіють толерантності" – на побутовому, законодавчому, релігійному рівнях тощо.

Тож перед тим, як ухвалювати закони на цю теми, потрібно провести "дуже потужні суспільні дискусії".

А також потрібен матеріал, який би у ЗМІ висвітлював, що відбувається з цими людьми, скільки таких людей, у яких нетрадиційна орієнтація,

– заявила Третьякова.

Щодо реєстрації в Україні одностатевих шлюбів – депутатка вбачає таку можливість у майбутньому, але лише після проходження "важкого шляху".

Нагадаємо, Третьякова у червні втрапила у гучний скандал через свої слова про те, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".



А дещо згодом оприлюднили іншу її неоднозначну заяву: що родичі людей, яких вважають зниклими безвісти на Донбасі, не хочуть визнавати їхню смерть, бо від держави отримують до 30 тисяч гривень щомісячно.