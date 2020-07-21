"Слуга народу" Третьякова хотіла б легалізувати секс-індустрію і "все, що можливо"
У секс-індустрії в Україні працює чимало людей, вони не сплачують податки, і держава не може їх контролювати. Для розв'язання цієї проблеми сферу "найдавнішої професії" слід легалізувати.
Такі міркування озвучила народна депутатка від "Слуги народу" й очільниця комітету з питань соцполітики Галина Третьякова в розмові з hromadske. Вона наголосила, що є "прихильницею легалізації в Україні всього, чого можливо".
Зверніть увагу Третьякова також вважає, що у неї як у депутата замала зарплата
Про секс-індустрію
З приводу роботи секс-індустрії Третьякова сказала таке:
- "Секс-індустрія – одна з найстаріших, кажуть, професій. Вона є, була і буде".
- Та проблема в тім, що її організатори – сутенери – перебувають у "чорній частині спектру економіки".
- "Вони отримують прибутки, але не сплачують податки".
Цю проблему можна усунути, якщо легалізувати цю сферу, однак важливо:
- Унеможливити приниження, торгівлю людьми.
- А забезпечити ліцензії, медичні огляди, соціальний захист, цивілізовані правила гри.
"Коли це цивілізовано – це можна контролювати", – підсумувала Третьякова.
Галина Третьякова у Верховній Раді спілкується з Миколою Тищенком / Фото "Цензор.Нет"
Про права ЛГБТ
Депутати обговорюють прайди, які влаштовують в Україні представники ЛГБТ-спільноти. Та у будь-якому випадку у суспільстві є "потужні сили, які протидіють толерантності" – на побутовому, законодавчому, релігійному рівнях тощо.
Тож перед тим, як ухвалювати закони на цю теми, потрібно провести "дуже потужні суспільні дискусії".
А також потрібен матеріал, який би у ЗМІ висвітлював, що відбувається з цими людьми, скільки таких людей, у яких нетрадиційна орієнтація,
– заявила Третьякова.
Щодо реєстрації в Україні одностатевих шлюбів – депутатка вбачає таку можливість у майбутньому, але лише після проходження "важкого шляху".