"Слуга народа" Третьякова хотела бы легализовать секс-индустрию и "все, что возможно"
В секс-индустрии в Украине работает немало людей, они не платят налоги, и государство не может их контролировать. Для решения этой проблемы сферу "древнейшей профессии" следует легализовать.
Такие рассуждения озвучила народный депутат от "Слуги народа" и руководительница комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова в разговоре с hromadske. Она подчеркнула, что является "сторонницей легализации в Украине всего, чего возможно".
Обратите внимание Третьякова также считает, что у нее как у депутата маленькая зарплата
О секс-индустрии
По поводу работы секс-индустрии Третьякова сказала следующее:
- "Секс-индустрия – одна из старейших, говорят, профессий. Она есть, была и будет".
- Но проблема в том, что ее организаторы – сутенеры – находятся в "черной части спектра экономики".
- "Они получают прибыли, но не платят налоги".
Эту проблему можно устранить, если легализовать эту сферу, однако важно:
- Исключить унижения, торговлю людьми.
- А обеспечить лицензии, медицинские осмотры, социальную защиту, цивилизованные правила игры.
"Когда это цивилизованно – это можно контролировать", – подытожила Третьякова.
Галина Третьякова в Верховной Раде общается с Николаем Тищенко / Фото "Цензор.Нет"
О правах ЛГБТ
Депутаты обсуждают прайды, которые устраивают в Украине представители ЛГБТ-сообщества. Но в любом случае в обществе есть "мощные силы, которые противодействуют толерантности" – на бытовом, законодательном, религиознос уровнях и тому подобное.
Поэтому перед тем, как принимать законы на эту темы, нужно провести "очень мощные общественные дискуссии".
А также нужен материал, который бы в СМИ освещал, что происходит с этими людьми, сколько таких людей, у которых нетрадиционная ориентация,
– заявила Третьякова.
О регистрации в Украине однополых браков – депутат видит такую возможность в будущем, но только после прохождения "тяжелого пути".