В секс-индустрии в Украине работает немало людей, они не платят налоги, и государство не может их контролировать. Для решения этой проблемы сферу "древнейшей профессии" следует легализовать.

Такие рассуждения озвучила народный депутат от "Слуги народа" и руководительница комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова в разговоре с hromadske . Она подчеркнула, что является "сторонницей легализации в Украине всего, чего возможно".

Обратите внимание Третьякова также считает, что у нее как у депутата маленькая зарплата

О секс-индустрии

По поводу работы секс-индустрии Третьякова сказала следующее:

"Секс-индустрия – одна из старейших, говорят, профессий. Она есть, была и будет".

Но проблема в том, что ее организаторы – сутенеры – находятся в "черной части спектра экономики".

"Они получают прибыли, но не платят налоги".

Эту проблему можно устранить, если легализовать эту сферу, однако важно:

Исключить унижения, торговлю людьми.

А обеспечить лицензии, медицинские осмотры, социальную защиту, цивилизованные правила игры.

" Когда это цивилизованно – это можно контролировать ", – подытожила Третьякова.



Галина Третьякова в Верховной Раде общается с Николаем Тищенко / Фото "Цензор.Нет"

О правах ЛГБТ

Депутаты обсуждают прайды, которые устраивают в Украине представители ЛГБТ-сообщества. Но в любом случае в обществе есть " мощные силы, которые противодействуют толерантности " – на бытовом, законодательном, религиознос уровнях и тому подобное.

Поэтому перед тем, как принимать законы на эту темы, нужно провести "очень мощные общественные дискуссии".

А также нужен материал, который бы в СМИ освещал, что происходит с этими людьми, сколько таких людей, у которых нетрадиционная ориентация,

– заявила Третьякова.

О регистрации в Украине однополых браков – депутат видит такую ​​возможность в будущем, но только после прохождения "тяжелого пути".