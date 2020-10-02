У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який легалізує самогоноваріння в Україні. Втім легально варити самогон можна буде лише за умови, що це ж домогосподарство одночасно виготовлятиме й молоко.

Законопроєкт про скасування штрафів за самогоноваріння опублікований на сайті Верховної Ради під №4153.

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Проєкт цього закону передбачає, що на 1 тонну молока домогосподарство може гонити 150 літрів самогону. Фактично, у такий спосіб автори законопроєкту подбали про виробників самогону, адже тепер запивки їм точно вистачатиме.

Втім автори законопроєкту називають іншу причину такої прив'язки. Вони стверджують, що в такий спосіб сподіваються зупинити скорочення поголів'я великої рогатої худоби в Україні.

Пояснення однієї з авторок

Однією з авторок цього законопроєкту виступає депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка раніше потрапляла в скандал через "неякісних дітей". Вона й пояснила дивні норми законопроєкту в коментарі "Громадському радіо".

Вона зазначила, що й в Україні, і в країнах ЄС прибутки від виготовлення молока є незначними. Чи вплине алкоголь на вартість молока, вона не уточнює. Та можна припустити, що підвипившому клієнту можна "впарити" молоко за будь-якою ціною.

Щоб збалансувати у фермерському домогосподарстві виробництво молока, зробити його прибутковим, деякі європейські країни дозволяють отримувати дохід за рахунок продажу міцних алкогольних напоїв. Наприклад, це досвід Швейцарії і Великої Британії,

– зазначила Третьякова.

Крім того, вона поділилася можливими подальшими планами після завершення депутатської каденції. Звучатиме дещо несподівано, але це купівля кількох корів і самогоноваріння.

"Та коли я закінчу депутатську діяльність, то для того, щоб виробляти самогон, який є високоприбутковим продуктом, куплю двох-трьох корів", – заявила народна обраниця.

Вона переконана, що баланс виготовлення молока в поєднанні з високоприбутковим самогоном призводить до того, що домогосподарство стає прибутковим. Чи планує Галина Третьякова закінчувати свою каденцію одразу після схвалення законопроєкту – не уточнюється.

Самогоноваріння в Україні: коротко