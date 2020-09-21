Влада Мюнхена заборонила алкоголь у місці й на період, у яких зазвичай проводять Октоберфест. А все тому, що люди мали намір зібратися на майданчику фестивалю попри заборону та пандемію коронавірусу. Чиновники вважають, що без алкоголю масових гулянь таки не відбудеться.

Святкувати популярний пивний фестиваль Октоберфест у 2020 році мали б почати у суботу, 19 вересня, пише видання Deutsche Welle. Але захід скасували через пандемію коронавірусної хвороби ще наприкінці квітня.

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Одначе люди, які роками відвідували фестиваль, обурені. Вони вирішили схитрувати: якщо влада скасувала пивний фестиваль, то це не ж значить, що не можна зібратися на звичному місці й пити не пиво, а, скажімо, коктейлі.

Тож на Терезіенвізе (це майданчик, де зазвичай відбувається фестиваль) таки запланували масові заходи – у міськраді Мюнхена зареєстрували два звернення на проведення демонстрацій:

За "право на альтернативний Октоберфест".

І за "збереження традицій і звичаїв".

Думка про те, що скасування Октоберфесту не скасувало ризику масового скупчення людей обурила вже міську владу Мюнхена. Тож вона заборонила алкоголь на Терезіенвізе.

До слова, Октоберфест за 210 років його існування іноді таки скасовували – коли в Європі воював Наполеон або лютувала холера. Не проводили фестивалі й у Першу та Другу світову війни.



З 1949 року, тобто 70 років, Октоберфест відбувався щорічно й без скасувань.