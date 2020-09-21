У Мюнхені заборонили алкоголь, щоб люди не збиралися на Октоберфест
Влада Мюнхена заборонила алкоголь у місці й на період, у яких зазвичай проводять Октоберфест. А все тому, що люди мали намір зібратися на майданчику фестивалю попри заборону та пандемію коронавірусу. Чиновники вважають, що без алкоголю масових гулянь таки не відбудеться.
Святкувати популярний пивний фестиваль Октоберфест у 2020 році мали б почати у суботу, 19 вересня, пише видання Deutsche Welle. Але захід скасували через пандемію коронавірусної хвороби ще наприкінці квітня.
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Одначе люди, які роками відвідували фестиваль, обурені. Вони вирішили схитрувати: якщо влада скасувала пивний фестиваль, то це не ж значить, що не можна зібратися на звичному місці й пити не пиво, а, скажімо, коктейлі.
Тож на Терезіенвізе (це майданчик, де зазвичай відбувається фестиваль) таки запланували масові заходи – у міськраді Мюнхена зареєстрували два звернення на проведення демонстрацій:
- За "право на альтернативний Октоберфест".
- І за "збереження традицій і звичаїв".
Думка про те, що скасування Октоберфесту не скасувало ризику масового скупчення людей обурила вже міську владу Мюнхена. Тож вона заборонила алкоголь на Терезіенвізе.