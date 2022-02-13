Король – полковник полиции. Ранее он работал в должности заместителя руководителя главного управления полиции в Полтавской области и руководителя криминальной полиции.
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Новым руководителем полиции Херсонщины стал полковник Король
12 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко представили полицейским Херсонской области нового руководителя.
Им стал полковник полиции Игорь Король. До этого назначения он занимал должность заместителя начальника полиции в Полтавской области – руководителя криминальной полиции.
Предыдущий руководитель полиции Херсонской области Александр Прокудин работал на этом посту 2,5 года. Представление нового состоялось на фоне тактико-специальных учений работников органов внутренних дел в регионе.
Задачи для Короля озвучили такие:
- Усилить доверие населения к полиции и МВД и улучшить систему реагирования на сообщения о преступлениях.
- Обеспечить оперативное и качественное реагирование на вызовы безопасности – учитывая, что регион граничит с временно оккупированным Крымом.
Игорь Король пообещал приложить максимум усилий для выполнения поставленных задач и решения проблем, наиболее беспокоящих жителей области.
Напомним:
- В августе 2021 Иван Вигивский стал новым главой Национальной полиции Киева.
- А 10 февраля уволили главу полиции Харьковщины из-за фальсификации дела о резонансном ДТП.
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