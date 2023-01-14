Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона рассказал, что исполнение стратегического замысла зависит не от одного человека. Неважно: Сергей Суровикин или Валерий Герасимов командует вторжением, Россия все равно хочет уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

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Игнат подчеркнул, что планы кремлевского режима понятны. Страна-террористка пытается оставить Украину без света, потому что не знает, что еще ей сделать.

Важно! Сергей Суровикин – автор террористической концепции нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Эксперт Олег Жданов заявил, что интенсивность нанесения ударов может уменьшиться. Все потому, что "Суровикин отстрелял достаточно большое количество ракет за три месяца пребывания на этом посту".

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