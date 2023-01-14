Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону розповів, що виконання стратегічного задуму залежить не від однієї людини. Байдуже: Сєргєй Суровікін чи Валєрій Гєрасімов командує вторгненням, Росія все одно хоче знищити критичну інфраструктуру України.

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Ігнат наголосив, що плани кремлівського режиму – зрозумілі. Країна-терористка намагається залишити Україну без світла, бо не знає, що ще їй зробити.

Важливо! Сєргєй Суровікін – автор терористичної концепції завдання масованих ракетних ударів по Україні. Експерт Олег Жданов заявив, що інтенсивність завдання ударів може зменшитися. Усе тому, що "Суровікін відстріляв доволі велику кількість ракет за три місяці перебування на цій посаді".

Росія атакувала Україну 14 січня