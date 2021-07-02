Издание со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента сообщило о приблизительной дате назначения пресс-секретаря президента.
Ранее Известный тележурналист, – СМИ назвали имя нового представителя Зеленского
На днях у Зеленского появится новый пресс-секретарь
Вероятно, это произойдет уже на следующей неделе.
Готовят документы. Думаю, начало недели,
– отметил источник.
Напомним, что ранее пресс-секретаря главы государства должны были назначить на День журналиста – 6 июня, позже эту дату перенесли.
Кто может занять должность
- СМИ сообщают, что вероятнее всего новым пресс-секретарем Зеленского станет Сергей Никифоров. Он работает телеведущим на одном из каналов.
- Кроме того, рассматривают кандидатуру Александра Бондаренко – экс-журналиста и коммуникационника. Бондаренко был членом команды "Громадського радіо" и работал на украинскую службу ВВС. Впоследствии руководил спецпроектами в агентстве стратегических коммуникаций RMA.