Видання з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомило про приблизну дату призначення прессекретаря президента.
Раніше Відомий тележурналіст, – ЗМІ назвали ім'я нового речника Зеленського
Днями у Зеленського з'явиться новий прессекретар
Ймовірно, це станеться вже наступного тижня.
Готують документи. Думаю, початок тижня,
– зазначило джерело.
Нагадаємо, що раніше прессекретаря глави держави мали призначити на День журналіста – 6 червня, згодом цю дату перенесли.
Хто може обійняти посаду
- ЗМІ повідомляють, що найімовірніше новим прессекретарем Зеленського стане Сергій Никифоров. Він працює телеведучим на одному із каналів.
- Крім того, розглядають кандидатуру Олександра Бондаренка – ексжурналіста та комунікаційника. Бондаренко був членом команди "Громадського радіо" та працював на українську службу ВВС. Згодом керував спецпроєктами в агентстві стратегічних комунікацій RMA.