Видання з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомило про приблизну дату призначення прессекретаря президента.

Раніше Відомий тележурналіст, – ЗМІ назвали ім'я нового речника Зеленського

Днями у Зеленського з'явиться новий прессекретар

Ймовірно, це станеться вже наступного тижня.

Готують документи. Думаю, початок тижня,

– зазначило джерело.

Нагадаємо, що раніше прессекретаря глави держави мали призначити на День журналіста – 6 червня, згодом цю дату перенесли.

Хто може обійняти посаду

ЗМІ повідомляють, що найімовірніше новим прессекретарем Зеленського стане Сергій Никифоров. Він працює телеведучим на одному із каналів.

Крім того, розглядають кандидатуру Олександра Бондаренка – ексжурналіста та комунікаційника. Бондаренко був членом команди "Громадського радіо" та працював на українську службу ВВС. Згодом керував спецпроєктами в агентстві стратегічних комунікацій RMA.

Зверніть увагу! Навесні 2021 року стало відомо, що Юлія Мендель йде зі своєї посади. Водночас вона залишилася в Офісі Президента на посаді радниці з міжнародних комунікацій.