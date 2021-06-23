Представити нового прессекретаря президента обіцяли ще до Дня журналіста – 6 червня. Водночас процес зайняв більше часу.
Зауважте Міст дружби: в Офісі Президента взялися налагоджувати відносини із місцевою владою
Хто може обійняти посаду
- Сергій Никифоров – тележурналіст. Зокрема, працював на телеканалі Euronews.
- Олександр Бондаренко – ексжурналіст та комунікаційник. Був членом команди "Громадського радіо" та працював на Українську службу ВВС. Згодом керував спецпроєктами в агентстві стратегічних комунікацій RMA.
Мендель йде з посади: головне
- У конкурсі на посаду речниці Володимира Зеленського перемогла журналістка Юлія Мендель. До роботи в Офісі Президента вона працювала на телебаченні і співпрацювала з відомими українськими виданнями та The New York Times.
- Згодом головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що у 2019 році їй пропонували обійняти посаду речниці президента. Водночас журналістка не бачила себе на цій посаді, тому відмовилася.
- Навесні 2021 року стало відомо, що Мендель йде зі своєї посади. Водночас вона залишиться в Офісі Президента та стане радницею з міжнародних комунікацій.