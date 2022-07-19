Об этом 24 каналу рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан. Она подчеркнула, что оглашение победителя не означает, что завтра появится глава САП.

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По ее словам, Комиссия должна была сделать две вещи – утвердить результаты конкурса и направить его кандидатуру для назначения генпрокурора.

Однако, по мнению юриста, неизвестно, сколько времени генпрокурор будет утверждать кандидатуру Клименко на должность главы САП.

Нет никакого срока, в который Офис генпрокурора должен ответить. То есть это фактически может продолжаться бесконечно,

– говорит Щербан.

Она добавила, что особенно это проблема, ведь со следующей недели ОГП руководит Алексей Симоменко, которого связывают с Татаровым.

"А как раз Клименко расследовал дело Татарова и писал ему подозрение. Поэтому большое предостережение, что Симоненко, руководя Офисом генпрокурора, не будет предоставлять комиссии это подтверждение", – подчеркнула юрист.

Может ли исполняющий обязанности генпрокурора назначить руководителя САП? По мнению Елены Щербан, будет попытка потянуть время, потому что до сих пор нет решения суда по этому делу.

Она считает, что власти могут ожидать этого решения, чтобы использовать его как повод не назначать руководителя САП.

Просто точно не будет, даже если Клименко назначат, его сразу будут пытаться уволить, в том числе и этим решением суда,

– ответила юрист.

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Что известно об Алексее Клименко

Комиссия САП 19 июля 2022 все же утвердила победителя конкурса на должность главы САП – им стал Александр Клименко, который еще в декабре 2021 набрал 246 баллов.

Александру Клименко 35 лет, он получил высшее образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове. С 2010 года начал работу в правоохранительных органах Киева в должности следователя, а затем старшего следователя.

С ноября 2015 года работал старшим следователем в Нацполиции. Вел дела о хищении средств, в частности, расследовал дело Укрзализныци.

В 2016 принял участие в конкурсе по набору детективов в Национальное антикоррупционное бюро и по результатам получил там должность. Впоследствии получил повышение к старшему детективу, а с 2017 года руководил отделом.

Известно, что за время работы в НАБУ Клименко расследовал громкие дела , в частности, связанные с такими высокопоставленными чиновниками:

экснардепом Александром Онищенко;

эксочельщиком Государственной фискальной службы Романом Насировым;

заместителем Андрея Ермака Олегом Татаровым;

бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

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