Про це 24 каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан. Вона наголосила, що оголошення переможця не означає, що завтра з'явиться очільник САП.

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За її словами, Комісія мала зробити дві речі – затвердити результати конкурсу та скерувати його кандидатуру для призначення генпрокурору.

Проте, на думку юристки, невдіоом, скільки часу генпрокурор буде затверджувати кандидатуру Клименка на посаду голови САП.

Немає ніякого терміну, в який Офіс генпрокурора мав би надати відповідь. Тобто, це фактично може тривати безкінечно,

– каже Щербан.

Вона додала, що особливо це проблема, адже з наступного тижня ОГУ керує Олексій Симоменко, якого пов'язують з Татаровим.

"А якраз Клименко розслідував справу Татарова і писав йому підозру. Тому є велика пересторога, що Симоненко, керуючи Офісом генпрокурора, не буде надавати комісії це підтвердження", – наголосила юристка.

Чи може виконуючий обов'язки генпрокурора призначити керівника САП? На думку Олени Щербан, буде спроба потягнути час, тому що досі немає рішення суду у цій справі.

Вона вважає, що влада може чекати цього рішення, щоб використати його, як привід не призначати керівника САП.

Просто точно не буде, навіть якщо Клименка призначать, його одразу будуть намагатися звільнити, зокрема і цим рішенням суду,

– відповіла юристка.

Олена Щербан про затягування обрання керівника САП: відео



Що відомо про Олексія Клименка

Комісія САП 19 липня 2022 року все ж затвердила переможця конкурсу на посаду очільника САП – ним став Олександр Клименко, який ще у грудні 2021 року набрав 246 балів.

Олександру Клименку 35 років, він здобув вищу освіту у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, що у Харкові. З 2010 року розпочав роботу у правоохоронних органах Києва на посаді слідчого, а згодом – старшого слідчого.

З листопада 2015 року працював старшим слідчим у Нацполіції. Вів справи про розкрадання коштів, зокрема, розслідував справу Укрзалізниці.

У 2016-у взяв участь у конкурсі з набору детективів до Національного антикорупційного бюро й за результатами отримав там посаду. Згодом отримав підвищення до старшого детектива, а з 2017 року керував відділом.

Відомо, що за час роботи у НАБУ Клименко розслідував гучні справи, зокрема пов'язані з такими високопосадовцями:

екснардепом Олександром Онищенком;

ексочільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим;

заступником Андрія Єрмака Олегом Татаровим;

колишнім заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.

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