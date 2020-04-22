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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Назначение Саакашвили в Кабмине, увольнение Сытника – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 22 апреля – бывшего главу Одесской области, грузино-украинского политика Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. В эту пятницу депутаты готовятся легализовать схему, которая позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

      Также в выпуске:

      Аваков отметил, что киевляне не должны волноваться, ведь загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Артем Сытник Михаил Саакашвили Гуд найт Юкрейн
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