Назначение Саакашвили в Кабмине, увольнение Сытника – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 22 апреля – бывшего главу Одесской области, грузино-украинского политика Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. В эту пятницу депутаты готовятся легализовать схему, которая позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Также в выпуске:
Аваков отметил, что киевляне не должны волноваться, ведь загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне.
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