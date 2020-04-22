Назначение Саакашвили в Кабмине, увольнение Сытника – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 22 апреля – бывшего главу Одесской области, грузино-украинского политика Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. В эту пятницу депутаты готовятся легализовать схему, которая позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Также в выпуске: Аваков отметил, что киевляне не должны волноваться, ведь загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне.