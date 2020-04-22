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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Призначення Саакашвілі у Кабміні, звільнення Ситника– Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 22 квітня – екскерівника Одеської області, грузино-українського політика Міхаїля Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Цієї п’ятниці депутати готуються легалізувати схему, яка дозволить звільнити голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

      Також у випуску:

      Аваков наголосив, що кияни не повинні хвилюватися, адже забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховна Рада Кабінет Міністрів України Артем Ситник Міхеїл Саакашвілі Гуд найт Юкрейн
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