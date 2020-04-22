Призначення Саакашвілі у Кабміні, звільнення Ситника– Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 22 квітня – екскерівника Одеської області, грузино-українського політика Міхаїля Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Цієї п’ятниці депутати готуються легалізувати схему, яка дозволить звільнити голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Також у випуску:
Аваков наголосив, що кияни не повинні хвилюватися, адже забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні.
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