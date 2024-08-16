Правительство 16 августа приняло решение о назначении нового председателя Тернопольской ОГА. Также уволили образовательного омбудсмена Горбачева Сергея Ивановича.

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Детали кадровых решений

Кабинетом Министров Украины согласовал назначение Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Замену Горбачеву пока не назначили.

Ранее стало известно, что Львовский административный суд 1 августа восстановил Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета. Однако уже в этот же день депутаты снова его уволили.

В прошлый раз Михаила Головко уволили в октябре 2023 года – "за" высказались все депутаты, присутствовавшие на заседании. Именно это решение и оспаривал политик в суде.

В прошлый раз экс-глава назвал увольнение незаконным, отмечая что 24 октября сам инициировал созыв сессии – она якобы должна была состояться 8 ноября, но по неизвестным причинам прошла раньше.