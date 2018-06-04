Назревает скандал: Закарпатская футбольная команда поехала на чемпионат для сепаратистов
Украинская футбольная команда из Закарпатья отправилась на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", который проходит в столице Великобритании Лондоне.
Об этом сообщил украинский волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook.
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Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье". Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja ... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском,
– отметил волонтер.
Кроме того, волонтер рассказал, что представители окупациних территорий Луганщины и Донетчины также участвовали, но не прошли квалификацию.
Также, по его словам, на предыдущем чемпионате в закарпатской команде играли украинцы, а сейчас венгры.
Пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя крайне агрессивно.
"Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine не хотите отреагировать?", – написал один из пользователей.