Назревает скандал: Закарпатская футбольная команда поехала на чемпионат для сепаратистов

Украинская футбольная команда из Закарпатья отправилась на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", который проходит в столице Великобритании Лондоне.

Об этом сообщил украинский волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook.

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Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье". Официально команда заявлена ​​на венгерском языке Kárpátalja ... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском,

– отметил волонтер.

Кроме того, волонтер рассказал, что представители окупациних территорий Луганщины и Донетчины также участвовали, но не прошли квалификацию.

Также, по его словам, на предыдущем чемпионате в закарпатской команде играли украинцы, а сейчас венгры.

Пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя крайне агрессивно.

"Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine не хотите отреагировать?", – написал один из пользователей.