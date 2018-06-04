Назріває скандал: Закарпатська футбольна команда поїхала на чемпіонат для сепаратистів

Українська футбольна команда із Закарпаття вирушила на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій", що проходить у столиці Великобританії Лондоні.

Про це повідомив український волонтер Родіон Шовкошитний на своїй сторінці у Facebook.

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Україну там представляє одна команда. Ні, не "ДНР". Ні, не "ЛНР". Це "Закарпаття". Офіційно команда заявлена угорською мовою Kárpátalja... На емблемі прапори України й Угорщини, територія Закарпатської області України, ведмідь і якийсь напис угорською,

– зазначив волонтер.

Окрім того, волонтер розповів, що представники окупаційних територій Луганщини та Донеччини також брали участь, але не пройшли кваліфікацію.

Також, за його словами, на попередньому чемпіонаті в закарпатській команді грали українці, а зараз угорці.

Користувачі в мережі відзначають, що останнім часом Закарпаття починає вести себе вкрай агресивно.

"Міністерство закордонних справ України/MFA of Ukraine не хочете відреагувати?", – написав один з користувачів.