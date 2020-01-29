"Остаться жить — пока нет": предприниматели об инициативе Зеленского для возвращения украинцев

"Возвращайся и оставайся" — инициатива президента, чтобы вернуть украинских работников домой. Первый шаг сделан. С февраля украинцы смогут брать кредиты для бизнеса от 5%. Но достаточно ли этого, рассказывает 24 канал.

С 1 февраля 2020 года действуют новые кредитные ставки для представителей малого и среднего бизнеса. Это первый шаг программы "Возвращайся и оставайся". Новая власть хочет вернуть украинских заробитчан домой путем создания выгодных условий для ведения бизнеса. Но достаточно ли этого шага, читайте в материале.

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Как живут украинские предприниматели в Польше

Инна и Олег Яровые выехали из Украины еще в 2015. У них была хорошая жизнь в Киеве. Инна работала руководительницей по новому бизнесу в рекламном агентстве и они купили квартиру в столице. Инне предложили работу в Варшаве.

Мы уехали не потому, что нам было плохо в Украине, мы прекрасно жили в Киеве. Мы переехали, потому, что просто захотелось попробовать чего-то другого, чего-то, чего не было в Украине,

– вспоминает Инна.

На Инну ждала работа в Польше, но для Олега это была еще большая авантюра. Решил, что не будет искать работы, а вместе с женой откроют свое дело. Так и произошло. Их маленькая кофейня Dobro&Dobro уже превратилась в целую сеть и готовится к выходу в другие страны.



Инна и Олег Яровые в своем кафе Dobro&Dobro в Польше / Шимон Старнавськи

Открыть бизнес в чужой стране, где другой менталитет и языковой барьер, трудно, но возможно, говорит Инна. Через год они с мужем открыли две компании в Украине, хотя и продолжают жить в Польше. Они, как никто, могут сравнить ведение бизнеса в Украине и Польше.

Не скажем, что система в Польше проще, чем в Украине, потому что очень много бюрократических и государственных нюансов, но в Польше они понятны. Ты просто берешь и делаешь, и у тебя нет выбора как их обойти. Прозрачность этой системы очень впечатляет. Она пока разработана лучше чем в Украине,

– объясняет Инна.

Инну всегда удивляют украинцы, которые жалуются на налоги в Украине. В Польше, как и в других странах, налоги тоже высокие. Хотя и отмечает, что в Польше бизнес имеет льготы на уплату налогов в течение первых 2,5 лет.

В Польше даже можно написать заявление и договориться с налоговой, чтобы уменьшить или отсрочить уплату определенных налогов. В Украине даже тот же НДС нужно платить день в день. Государство не идет в таком случае навстречу предпринимателям,

– рассказывает Инна.

Инна и Олег молоды. Они путешествуют по миру и еще не знают, где хотят жить. Сейчас они живут в Польше, хотя и признают, что это не та страна, где хочется прожить всю жизнь. Возвращение в Украину не исключают, но добавляют, что сейчас это не рассматривают.

Украина нам нравится, в Украине классный потенциал, в Украине действительно будет классно, но не сегодня, не завтра и не через год,

– говорит Инна.

Бизнес в Грузии проще: история украинского предпринимателя

Роман 1,5 года работал в Грузии, но вернулся в Украину. Сейчас он – соинвестор G.bar Tbilisi. Это салон красоты по франшизе международной компании. В Грузии много салонов красоты, но качество услуг на низком уровне. Роман видел, что войти на рынок под названием компании, которая уже сделала себе имя и известна качеством услуг – успешный ход.



G.Bar в Тбилиси, соинвестором которого является украинец / G.Bar

По словам Романа, выбрали Грузию за ее максимальную демократичность в плане ведения бизнеса, минимальный уровень бюрократии и прозрачную налоговую систему. Грузия – одна из стран, где легче всего вести бизнес. Она занимает 6 место в мире по индексу легкости ведения бизнеса.

Что такое индекс легкости ведения бизнеса?

Это ежегодный рейтинг, который на основе 11 факторов (налоги, кредиты, регистрация бизнеса и другие) определяет насколько легко в стране открыть бизнес и вести его. Украина в 2019 году заняла 71-ю позицию.

Как таковой поддержки нет для стартаперов, суть в другом – тебе никто не мешает и та же налоговая система максимально упрощена. Действует всего 6 налогов во всех сферах. В качестве примера, процесс регистрации ООО у нас занял около часа. Мало того, нам даже не надо было лететь в Тбилиси, можно было сделать это по поручению от нас.

Мысли об открытии бизнеса в Украине у Романа есть. К тому же его заинтересовали новые кредиты для бизнеса. По его мнению, государство не должно запускать множество инициатив по помощи, консультациям и введению бизнес-омбудсменов. Нужно максимально не мешать работать, максимально упростить все административные и контролирующие процессы и организовать простые, прозрачные и одинаковые правила для всех без исключений.

Что предусматривает новый закон о кредитах для бизнеса?

Первый этап реализации программы "Возвращайся и оставайся" – обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%. Программа предназначена для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес, сказал в видеообращении президент Зеленский.

Сумма кредита – до 1,5 миллиона гривен на 5 лет. От чего зависит процент смотрите в инфографике.



Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канала

Чтобы принять участие в программе нужно представить бизнес-план, а также иметь положительную финансово-кредитную репутацию. Новые стартапы могут взять кредит сразу. Бизнесам, которые уже существуют, нужно просуществовать хотя бы год, прежде чем участвовать в программе.

Украинская диаспора: где она?

По данным Всемирного Конгресса Украинцев за рубежом проживает 20 миллионов. Хотя ООН оценивает цифру украинской диаспоры в 6 миллионов, это все равно много.

Миллионы украинцев не уехали внезапно за последние тридцать лет. На протяжении истории было четыре большие волны эмиграции, первая из которых началась еще в конце XIX века. Сейчас самая большая диаспора в России (4,4 миллиона), США (1,5 миллиона) и Канаде (1,2 миллиона).



Украинская диаспора

Вряд ли удастся вернуть украинцев, которые уже поколениями живут за рубежом, а для их детей украинский уже не родной. Главная борьба идет именно за украинцев с четвертой волны эмиграции. То есть тех, которые уехали, чтобы найти лучшую работу или получить качественное образование, а также за украинских заробитчан, которые покидают страну на 3-6 месяцев ежегодно.

Куда выезжают украинцы?

Ежегодно 3,2 миллиона украинцев выезжают за границу, большинство из которых работники, согласно данным Минсоцполитики. Больше всего украинские заробитчане едут в Германию, Польшу, Италию, Чехию, Кипр. Несколько меньше, но все же привлекательными направлениями также являются США, Испания, прибалтийские государства, Израиль и Греция. Это данные социологического опроса по заказу Ассоциации компаний по международному трудоустройству.



Украинские заробитчане

Еще недавно украинцы больше всего ездили в Польшу. По разным оценкам в 2019 году там работали 1,2-1,5 миллиона украинских заробитчан. Однако укрепление гривны и повышение зарплат сделали Польшу менее привлекательной. Теперь украинские заробитчане поедут в Германию. По крайней мере, такой прогноз сделала экспертная платформа НБУ.

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Еще одной причиной для этого является упрощенные условия для украинских работников со стороны Германии. С 2020 года в Германии начал действовать новый миграционный закон. Ранее украинцы могли подаваться только на дефицитные вакансии. Теперь такого ограничения нет. К тому же ранее немецкие работодатели должны были проверить, претендуют ли на должность немцы или другие граждане ЕС. Опять же, это условие отменили. Как оно будет на практике – покажет время, но законодательно украинцам теперь легче устроиться на работу в Германии.

Почему украинцы выезжают за границу?

Среди основных причин трудовой миграции называют низкий уровень безопасности в стране, несоблюдение прав, низкий уровень доходов, отрицательный общий опыт жизни в Украине и неудовлетворенность текущей работой. Опрос показывает, что хотя и большинство украинцев недовольны уровнем своих доходов, основными причинами являются именно низкое чувство безопасности и незащищенность прав. Такие данные представила Европейская ассоциация бизнесменов в исследовании "Украина. Барометр счастья. 2019".

Это лишний раз показывает комплексность проблемы трудовой миграции в Украине. Недостаточно уменьшить проценты на кредит или даже вообще сделать открытие бизнеса проще. Нужно в комплексе повышать правовую защиту граждан, их безопасности, а также здравоохранение и систему образования.

Я считаю, что Украина имеет огромный потенциал для бизнеса. Люди переносят свои бизнесы, запускают стартапы, но из-за запутанности государственной системы и самих людей они перестают просто жить в Украине,

– делится Инна.

По мнению Инны вместо того, чтобы предприниматели спокойно вели бизнес и разрабатывали стратегию, они постоянно ведут борьбу с государством.

Большая проблема Украины не кредиты, не проценты, а люди. Для того, чтобы эмигранты начали возвращаться в Украину, должны пройти не 5 лет, не 10. Должно пройти лет 20, видимо, для того, чтобы они захотели вернуться, или даже не так, чтобы они не захотели уезжать,

– считает Инна.

Кем работают украинцы за границей?

Абсолютное большинство украинцев за рубежом работают на низкоквалифицированных должностях. В 2018 году опрос в Польше показал, что 93% украинских заробитчан там "работали руками" и лишь 1% занимал управленческие должности. В Италии преимущественно работают женщины: уборщицами или сиделками. В Польше и Чехии большинство работников мужчины. Они работают в сельском хозяйстве, на заводах и фабриках. Украинцы могут работать на высоких должностях, но для этого необходимо иметь высокое знание языка, а также подтверждение диплома.

Поэтому наиболее распространенными профессиями украинцев за рубежом являются:

сварщик;

разнорабочий;

маляр;

рабочий на заводе;

няня;

водитель;

строитель;

работник фабрики.

Меняет ли новый закон что-то для заробитчан?

Новые кредиты для бизнеса являются положительной тенденцией и способны расширить возможности для потенциальных украинских предпринимателей. Но учитывая то, что доход не является основной причиной эмиграции украинцев, сомнительно, что закон глобально повлияет на трудовую миграцию.

Это очень классная, крутая инициатива. Но вряд ли люди, которые выехали за границу и попытались вести бизнес, вернутся из-за этого в Украину. А для тех, кто остался – это действительно крутой шанс,

– говорит Инна.

По мнению Инны, украинским бизнесменам не хватает стабильности. Они не уверены в завтрашнем дне. Нет никаких гарантий. Речь не идет о том, что государство должно что-то за них делать. Они просто должны быть уверенными в будущем.

Специалистов нельзя будет вернуть в Украину поднятием зарплаты, потому что они уже попробовали жизнь и работу в странах ЕС и видят там стабильное будущее для себя и своих семей, в том числе детей. Поэтому для возвращения украинцев домой нужно строить в Украине образ будущего, который бы стал привлекательным для соотечественников. Иначе мы будем и в дальнейшем терять квалифицированные кадры,

– рассказывает Василий Воскобойник, председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Александр Кущ, экономист, условно разделяет украинских трудовых мигрантов на три категории:

Первая – высококвалифицированные кадры (врачи, инженеры). Они уехали за границу для лучшего уровня жизни. Для них кредиты для бизнеса не меняют ничего. Они хотят стабильного будущего, безопасности, качественной медицины.

Вторая – украинские заробитчане на низкоквалифицированных должностях. Они уезжают, чтобы получить высокую зарплату уже и сейчас. Вернуться в Украину они смогут разве при условии резкого повышения зарплаты, а новые кредиты для бизнеса зарплаты не повысят.

Третья – предприниматели, которые имеют или хотят начать бизнес за рубежом. Но для них 5%-9% не являются выходом из ситуации, поскольку в ЕС ставки на кредит значительно ниже. К примеру, в Польше кредит для бизнеса могут выдать под 1%.

Специалисты считают, что в этом году украинцы наоборот активнее будут ездить за границу из-за нового миграционного закона в Германии. Чехия вдобавок более чем вдвое увеличила квоту для украинских заробитчан – до 40,000. То есть Европа все больше открывает двери для украинцев, которые хотят работать.

Перспектива получить высокую зарплату в экономически стабильной стране в противовес рискованному бизнесу в Украине, где граждане не уверены в будущем. Вот какой выбор предстанет перед заробитчанами в этом году.