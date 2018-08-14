Назвал "кровавым карликом": раскрыли тайну "особого" отношения Путина к Сенцову

Стало известно, что президент России Владимир Путин может иметь "особый пунктик" относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за личной обиды.

Об этом информационному изданию "Факты" рассказал российский адвокат Николай Полозов, который занимается защитой крымских политзаключенных.

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"Я подозреваю, что у Путина пунктик по поводу Сенцова, который назвал его "кровавым карликом". Борис Немцов тоже его оскорблял, а Орхан Джемаль в прямом эфире пожелал смерти. Путин такие образы фиксирует и помнит", – заявил Полозов.

Важную роль также играет обвинения Сенцова в "терроризме". Ведь основной лейтмотив коммуникации Кремля с Западом – совместная борьба с терроризмом. Тогда как Путин отпустит "террориста"? С другой стороны, Афанасьева же отпустил (Афанасьев проходил по делу Сенцова, в июне 2016 года был помилован Путиным – 24),

– сказал российский адвокат.

По его словам, Олег Сенцов может стать одним из новых участников украинского пантеона героев.

Напомним, 9 августа в пресс-службе администрации президента России сообщили, что просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына могут рассматривать от недели до двух месяцев.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.