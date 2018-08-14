Назвав "кривавим карликом": розкрили таємницю "особливого" ставлення Путіна до Сенцова

Стало відомо, що президент Росії Володимир Путін може мати "особливий пунктик" щодо українського політв'язня Олега Сенцова через особисту образу.

Про це інформаційному виданню "Факти" розповів російський адвокат Микола Полозов, який займається захистом кримських політв'язнів.

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"Я підозрюю, що у Путіна пунктик з приводу Сенцова, який назвав його "кривавим карликом". Борис Нємцов теж його ображав, а Орхан Джемаль в прямому ефірі побажав смерті. Путін такі образи фіксує і пам'ятає", – заявив Полозов.

Важливу роль також грає звинувачення Сенцова в "тероризмі". Адже основний лейтмотив комунікації Кремля із Заходом – спільна боротьба з тероризмом. Тоді як Путін відпустить "терориста"? З іншого боку, Афанасьєва ж відпустив (Афанасьєв проходив у справі Сенцова, у червні 2016 року був помилуваний Путіним – 24),

– сказав російський адвокат.

За його словами, Олег Сенцов може стати одним з нових учасників українського пантеону героїв.

Нагадаємо, 9 серпня у прес-службі адміністрації президента Росії повідомили, що прохання матері українського режисера Олега Сенцова про помилування сина можуть розглядати від тижня до двох місяців.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.