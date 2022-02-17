Собчак пожаловалась на "истерику" и заявления Джо Байдена. Более того, так называемая "оппозиционерка" отвратительно поиздевалась над тем, что Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины.

Заметьте Путин хотел привлечь к себе внимание, – Казанский о "нападении" России, которое не состоялось

Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена ("Война точно 16-го"), Зеленского ("Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком,

– заявила Собчак.

Собчак "переобувается" на лету

Перед стартом своей президентской кампании Собчак громко заявляла, что "мы против Путина" и позировала перед камерами на митингах. В то же время фактически поддерживала действия главы Кремля.

В частности, цинично рассказывала, что ни Путин, ни последующие президенты России вроде бы "не смогут отказаться" от временно оккупированного Крыма. Потому что это якобы станет "политическим самоубийством".

В то же время, Собчак "переобулась" на лету и заявила, что возвращение Крыма станет "оптимальным решением".

Также "оппозиционерка" повторила абсурдный тезис кремлевских пропагандистов о так называемых "братских народах".

Заметьте! Собчак находится в базе "Миротворца" за оправдание оккупации и манипулирование общественно важной информацией с целью получения политических дивидендов.

Президентская кампания Собчак

Собчак баллотировалась в президенты России в 2018 году. "Оппозиционерка" вроде бы конкурировала с Путиным.

В то же время издание "Проект" в своем расследовании заявило, что свою президентскую кампанию Собчак полностью согласовывала с Кремлем. Новоиспеченный политик должна была показательно проиграть Путину.

Зеленский высказался о якобы отводе российских войск: смотрите видео

Сообщение Собчак:

Я молчала здесь о всей этой войне, чтобы не добавлять к той истерике, которую устроили СМИ. Но сейчас скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена ("Война точно 16-го"), Зеленского ("Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!"), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами. Уровень чуши и мудизма вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь.

Но главный вывод, господа журналисты: запомните, пожалуйста, все эти источники и цену им. Газету Bild с точным планом захвата, Reuters с донорской кровью, химоружие у Украины, ну и вечных "экспертов" отечественного ТВ. За них хотя бы давно уже не стыдно, в отличие от Finacial Times, публикующих фейки. Главный вывод разумного наблюдателя: СМИ остались четвертой властью. Но теперь власть держится на фейках и истерии. И всем плевать. Вы через неделю забудете и будете расшеривать очередную хр*нь, забыв, что буквально вот только что вас уже тотально на*****ли.

СМИ сегодня – коллективный Саймон Леваев, мошенник из фильма нетфликс, герой нашего времени. "У нас проблемы с безопасностью".