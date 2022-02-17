Собчак поскаржилася на "істерику" та заяви Джо Байдена. Ба більше, так звана "опозиціонерка" огидно поглузувала з того, що Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання України.

Зауважте Путін хотів привернути до себе увагу, – Казанський про "напад" Росії, який не відбувся

Вимушена визнати, що на тлі цієї кризи, ось цієї реальної істерії в американських газетах, заяв Байдена ("Війна точно 16-го"), Зеленського ("Війна? Так вивісимо прапори та одягнемо стрічки), Путін виглядав зрілим, адекватним політиком,

– заявила Собчак.

Собчак "перевзувається" на ходу

Перед стартом своєї президентської кампанії Собчак гучно заявляла, що "проти Путіна" та позувала перед камерами на мітингах. Водночас згодом фактично підтримувала дії очільника Кремля.

Зокрема, цинічно розповідала, що ні Путін, ні наступні президенти Росії начебто "не зможуть відмовитися" від тимчасово окупованого Криму. Бо це начебто стане "політичним самогубством".

Водночас згодом Собчак "перевзулася" на ходу й заявила, що повернення Криму стане "оптимальним рішенням".

Також "опозиціонерка" повторила абсурдну тезу кремлівських пропагандистів про так звані "братні народи".

Зауважте! Собчак перебуває у базі "Миротворця" за виправдання окупації Криму та маніпулювання суспільно важливою інформацією з метою отримання політичних дивідендів.

Президентська кампанія Собчак

Собчак балотувалася на посаду президента Росії у 2018 році. "Опозиціонерка" начебто конкурувала з Путіним.

Водночас згодом видання "Проєкт" у своєму розслідуванні заявило, що свою президентську кампанію Собчак повністю узгоджувала з Кремлем. Новоспечена політикиня мала показово програти Путіну.

Зеленський висловився про нібито відведення російських військ: дивіться відео

Допис Собчак:

Я тут мовчала про всю цю війну, щоб не додавати до тієї істерики, яку влаштували ЗМІ. Але тепер скажу. Вимушена визнати, що на тлі цієї кризи, ось цієї реальної істерії в американських газетах, заяв Байдена ("Війна точно 16-го"), Зеленського ("Війна? Так вивісимо прапори та надіньмо стрічки!"), Путін виглядав зрілим, адекватним політиком. І це те, чого дивним чином досягли західні ЗМІ від мене, людини з ліберальними поглядами. Рівень нісенітниці та мудизму навколо 16-го числа був такий, що кращої піар-кампанії Росії і не вигадаєш.

Але головний висновок, панове журналісти: запам'ятайте будь ласка всі ці джерела і ціну їм. Газету Bild з точним планом захоплення, Reuters з донорською кров'ю, хімзброя в України та вічних "експертів" вітчизняного ТБ. За них хоча б давно вже не соромно, на відміну від Finacial Times, які публікують фейки. Головний висновок розумного спостерігача: ЗМІ залишилися четвертою владою. Але тепер ця влада тримається на фейках та істерії. І всім начхати. Ви через тиждень забудете і розшерюватимете чергову хр*нь, забувши, що буквально ось що вас вже тотально на**ували.

ЗМІ сьогодні-колективний Саймон Леваєв, шахрай з фільму нетфлікс, герой нашого часу. "У нас проблеми з безпекою".

