Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. За його словами, тих військ, які Кремль стягував до кордонів України – недостатньо для спроби окупації, це визнавали всі.
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Росії не вистачить військових, – Казанський
"Щоб реально розтрощити українську армію і зайняти більшість території, Росії не вистачить ані 100, ані 200 тисяч вояків. Треба буде проводити мобілізацію, тобто це дуже серйозно", – пояснив Денис Казанський.
Конфлікт з такою країною, як Україна, де велика кількість населення – це не так просто, сказав член української делегації у ТКГ. Ворог розуміє, що легкої історії тут не буде.
Думаю, що Путін і сам не дуже хотів вторгнення. Більше він хотів, на мій погляд, просто привернути до себе увагу. Він здається капризним дідом, який через те, що його не слухають і не сприймають серйозно його погрози – вирішив всіх налякати. Треба визнати, це спрацювало.
Де-факто нападу не відбулося, але лідери Заходу почали їздити до Путіна та проводити з ним переговори, зазначив Денис Казанський. На його думку, саме цього глава Кремля і хотів, адже Росія наразі перебуває в ізоляції.
Денис Казанський про плани Росії щодо України: дивіться відео 24 каналу
Прогнози про "російське вторгнення в Україну": коротко
- Західні ЗМІ, посилаючись на джерела в американській розвідці, відзначилися "прогнозами" про російську агресію і заявляли, мовляв, Росія може напасти на Україну вночі проти 16 лютого о 3:00.
- Проте тривожні прогнози не збулися. Натомість цього дня Україна вперше відзначає День єднання.
- За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, біля кордонів України нічого неочікуваного не сталося, попри невтішні прогнози західних ЗМІ. Розвідники України станом на ранок 16 лютого не зафіксували приводів для хвилювання.
- Крім того, Росія показала, як вивозить військову техніку з окупованого Криму.