Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Он отметил, что российская пропаганда распространяет фейк и об иностранцах на полигоне, сообщает 24 канал.

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Лещенко: Гибели иностранных граждан нет

"Россия бомбила Яворивский полигон и через свои пропагандистские ресурсы назвала это чуть ли не военной базой НАТО", – сказал Лещенко и добавил, что в стране-агрессоре говорят, что на полигоне были иностранные инструкторы.

Такой фейк опубликовал у себя в телеграмм-канале Владимир Соловьев.

Это ложь. На момент нашего брифинга никаких подтверждений о гибели иностранных граждан нет,

– отметил советник главы ОП.

Более того, те официальные инструкторы, которые работали на полигоне, покинули его территорию гораздо раньше, чем происходили обстрелы, объяснил Лещенко.

"Российская пропаганда распространяет ложное сообщение, что сам Яворивский полигон вроде бы использовался как учебная база", – добавил он и отверг упреки и об отношениях батальонов "Азова" и "Айдара".

"Никакого отношения то к "Азову", "Айдару" или к НАТО полигон не имеет. Он находится в ведении Нацакадемии сухопутных войск Украины им. П. Сагайдачного", – отметил Лещенко.