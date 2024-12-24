В 2024 году украинская образовательная система столкнулась с новыми вызовами и возможностями, которые стали результатом адаптации к изменяющимся условиям, отмечает 24 Канал.
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В условиях глобальных и внутренних кризисных ситуаций образовательная сфера продолжает трансформироваться, активно внедряются инновационные подходы и технологии для обеспечения доступа к качественному образованию. Важными шагами в этом направлении стали как правительственные инициативы, так и инновационные проекты, которые помогают сохранять образовательные стандарты и снижать последствия войны для учеников и учителей.
По традиции, Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) подводит итоги знаковых событий в сфере образования уходящего 2024 года. Подробнее об этом – в материале.
Возможность года
В этом году началась реформа профильной старшей школы, которая предусматривает, что после 9 класса ученики смогут выбрать одно из двух направлений – академическое или профессиональное.
Академическое направление позволит учиться в лицеях по выбранному профилю, где ученики смогут самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также предметы, не связанные с выбранным профилем. Профессиональное направление предусматривает поступление в профессиональный колледж или заведение профессионального предвысшего образования.
Академическое и профессиональное направление для учеников 10-11 классов / Фото, предоставленное 24 Каналу
Событие года
09 декабря состоялось открытие украинского образовательного хаба в США, который заработал в Чикаго, где с начала войны проживает более 30 000 украинцев. В хабе для детей и взрослых проводят обучение по украиноведческим предметам, полезным навыкам и тому подобное. Следующий хаб будет открыт в Нью-Йорке.
Открытие украинского образовательного хаба в США / Фото, предоставленное 24 Каналу
Миссия Сети украинских образовательных хабов, которая уже насчитывает 70 центров в странах ЕС, Великобритании, Японии, США и Украине – это сохранение и развитие человеческого капитала Украины.
Сеть украинских образовательных хабов / Фото, предоставленное24 Каналу
Инициатива года
МОН в сотрудничестве с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым запустило комплексную политику "Школа офлайн", что имеет целью вернуть 300 тысяч украинских учеников к очному обучению, предоставив доступ к безопасному очному образованию, а также позволит повысить качество дистанционного обучения, если выход офлайн невозможен.
Украина понесла значительные образовательные потери, и ключевая предпосылка для повышения качества образования – доступ детей к безопасному очному обучению. Именно поэтому мы внедряем комплексную политику "Школа офлайн",
– отметил Михаил Федоров.
Проект "Школа офлайн" / Фото, предоставленное 24 Каналу
Проект года
Калькулятор фейков – это инновационный инструмент, который позволяет украинцам быстро и точно выявить фейковые новости, а также научиться отличать правдивую и ложную информацию самостоятельно.
Этот проект реализован при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и уже за несколько месяцев им воспользовалось более 300 000 украинцев.
Калькулятор фейков / Фото, предоставленное 24 Каналу
Назначение года
В сентябре на должность заместителя Министра образования и науки Украины была назначена Надежда Кузьмичева, которая сейчас отвечает за школьное образование – самое сложное и объемное звено системы образования.
Надежда Кузьмичева / Фото, предоставленное 24 Каналу
С 2023 года она была советницей Михаила Федорова, вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий и координировала образовательные стратегические проекты. Перед Кузьмичевой стоят серьезные вызовы:
- завершение реформы Новой Украинской Школы,
- преодоление образовательных потерь,
- обеспечение доступа к офлайн образованию всех учеников и тому подобное.
Перспектива года
Глобальная инициатива культурной и ментальной трансформации украинцев, которая позволит гражданам нашей страны:
- сформировать нулевую толерантность к коррупции,
- знать свои права,
- повысить собственные навыки медиаграмотности и критического мышления,
- свободно овладеть иностранными языками,
- использовать только легальный аудио и видео контент,
- быть политически осведомленными и тому подобное.
Первым этапом этой инициативы стало внедрение в школах всех областей Украины масштабного образовательного проекта о правах ребенка при поддержке Офиса Омбудсмена Украины (Уполномоченного Верховной Рады по правам человека) и Совета Европы.
"Перспектива года" / Фото, предоставленное 24 Каналу
Инновация года
В этом году в Украине заработала Убер-школа, которая начала свою работу с Херсонской области, поскольку там сейчас проживают более 10 000 учеников с 1 по 11 класс, которые уже три года не имеют полноценного доступа к обучению и много пропустили из-за того, что многие дети в своих общинах находились длительное время в оккупации.
Эту инновацию поддержал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Херсонская областная государственная администрация, которая позволяет ученикам и их родителям бесплатно заказывать онлайн в удобный для себя день и время индивидуальные консультации с лучшими преподавателями по различным предметам (и даже для учеников младшей школы) и проводить такие занятия без использования сторонних сервисов вроде Zoom и других.
Индивидуальные консультации для школьников / Фото, предоставленное 24 Каналу
Вызов года
Из-за продолжительности войны образовательные потери, к сожалению, продолжают быть актуальным вызовом для тех, кто учится, и для тех, кто учит.
Последствия образовательных потерь, которые уже видим сегодня, чрезвычайно серьезные – это реальная угроза развитию всей страны,
– говорит заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.
Как свидетельствуют результаты опроса ЮНИСЕФ, проведенного через U-Report, около 60% подростков и молодежи стремятся наверстать упущенные из-за войны знания.
Для этого была создана Экосистема восполнения образовательных потерь на основе Искусственного Интеллекта, которая сейчас успешно применяется в Херсонский, Николаевский, Одесский и Днепропетровской областях при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), международной организации Helpcode и Министерства образования и науки Украины.
Также ежегодно проводится Форум "От вызовов к возможностям" по преодолению образовательных потерь, который собирает все заинтересованные организации, занимающиеся этим вопросом.
Помощь года
В Украине заработал первый мобильный центр раннего развития – специальный автобус оборудован всем необходимым для занятий с детьми дошкольного возраста.
Этот автобус обслуживает детей Херсонской области.
В рамках проекта Fun Academy on Wheels такие мобильные детские сады в ближайшее время планируют поставлять и в другие регионы Украины. Проект инициировали тридцать финских компаний.
Автобус для школьников от 30 финских компаний / Фото, предоставленное 24 Каналу
Результат года
Как реакция на вызовы войны, МОН вместе с международными партнерами открывают Цифровые образовательные центры, которые позволяют ученикам 1-11 классов, проживающим близко к линии фронта и не имеющим возможности ходить в школу, учиться в безопасных помещениях с использованием современного оборудования и образовательных технологий.
46 Центров из более 100, которые финансирует ЮНИСЕФ по стране сегодня работают в Херсонской, Одесской и Николаевской области. Они охватят более 34 000 учеников. По данным исследования Государственной службы качества образования результаты обучения детей, которые посещают эти центры, выше тех детей, которые пока не охвачены ими,
– рассказывает Анатолий Игнатович, координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ.
Цифровые образовательные центры / Фото предоставленное 24 Каналу